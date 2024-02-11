Прежних цен больше нет: в Украине переписали стоимость важных продуктов питания

За год – с января-2023 по январь-2024 – цены на еду в Украине выросли на 3,5%. При этом овощи подорожали сразу на 13,1%, а макаронные изделия – всего на 0,3%. В то же время на ряд позиций цены снизились – больше всего на яйца, которые подешевели на 18,7%.

Об этом сообщает Госстат. Там отметили: кроме овощей и макарон подорожали и другие продукты.

Так, сразу на 10,2% выросли цены на мясо и мясопродукты, а также масло. На 9,3% подорожало молоко.

Сыр и творог подорожали на 7,6%. А кроме того:

хлеб – на 5,8%;

рыба и продукты из нее – на 5,3%;

фрукты – 2,2%.

Что подешевело

Впрочем, на три группы продуктов цены снизились. Так:

яйца подешевели на 18,7%;

подсолнечное масло – на 16,1%;

сахар – на 8,4%;

хлебопродукты – на 2,8%.

Популярные овощи начали дешеветь

В то же время, в феврале в Украине начала дешеветь морковь. Так, 8 февраля производители отгружали по 8-12 грн/кг, что в среднем на 17% дешевле, чем неделей раньше. Причиной этого, по данным аналитиков рынка, является увеличение предложения местными хозяйствами.

"Из-за достаточно теплой погоды качество данной продукции в хранилищах мелких хозяйств начало стремительно ухудшаться. Это вынуждает фермеров распродавать имеющиеся запасы", – объясняют они.

В то же время, подчеркивается, крупные производители, которые имеют достаточно мощностей для хранения, приостановили продажи своей продукции. Причина – довольно большое предложение на рынке. То есть, вероятно, хотят не продешевить и дождаться роста цен.

Снижать цены производители начали и на картофель. Так, 7 февраля производители продавали его по 16-22 грн/кг, что в среднем на 11% дешевле, чем в конце прошлой рабочей недели (29 января – 2 февраля).

Причиной этого, по словам аналитиков, может быть увеличение предложения на рынке. К нему привело стремительное ухудшение качества находящегося на хранении картофеля.

"Еще в конце прошлой недели предложение картофеля на рынке значительно увеличилось, так как фермеры, которые ранее воздерживались от продаж в ожидании дальнейшего роста цен, начали распродавать имеющиеся объемы данной продукции. Принять такое решение производители были вынуждены в связи со стремительным ухудшением качества картофеля в хранилищах", – рассказали они.

В то же время подчеркивается: хозяйства, которые все же располагают запасами качественной продукции, с продажами не торопятся. Они уверены, что спрос на овощ "активизируется ближе к концу текущего месяца".

Как сообщал OBOZ.UA, по прогнозам, в 2024 году в Украине может подешеветь гречка. Ожидается, что снижение цен составит 5-7%.

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