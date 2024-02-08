Старых цен больше нет: в Украине переписали стоимость важного продукта

В Украине дешевеет морковь. Так, 8 февраля производители отгружают по 8-12 грн/кг, что в среднем на 17% дешевле, чем неделей раньше. В супермаркетах же овощ уже стоит ощутимо дешевле, чем в январе – потому есть основания ожидать еще большего снижения цен на него.

О снижении цен фермерами рассказали аналитики EastFruit. Отмечается: причиной удешевления производители называют увеличение предложения моркови местными хозяйствами.

"Из-за достаточно теплой погоды качество данной продукции в хранилищах мелких хозяйств начало стремительно ухудшаться. Это вынуждает фермеров распродавать имеющиеся запасы", – говорится в сообщении.

В то же время, подчеркивается, крупные производители, которые имеют достаточно мощностей для хранения, приостановили продажи своей продукции. Причина – довольно большое предложение на рынке. То есть, вероятно, хотят не продешевить и дождаться роста цен.

Какие цены в супермаркетах

Тем временем в крупных сетях супермаркетов стоимость моркови также снижается. Так, по данным "Минфина", 8 февраля они продают овощ в среднем по 14,27 грн/кг, что почти на 1 грн ниже средней цены января.

В целом же отдельные сети выставили цены в диапазоне от 11,9 до 18,76 грн/кг. В частности:

Metro – 13,5 грн/кг;

Auchan – 12,9 грн/кг;

Megamarket – 18,76 грн/кг;

Varus – 11,9 грн/кг.

Дешевеет не только морковь

Снижать цены производители начали и на картофель. Так, 7 февраля производители продавали его по 16-22 грн/кг, что в среднем на 11% дешевле, чем в конце прошлой рабочей недели (29 января – 2 февраля).

Причиной этого, по словам аналитиков, может быть увеличение предложения на рынке. К нему привело стремительное ухудшение качества находящегося на хранении картофеля.

"Еще в конце прошлой недели предложение картофеля на рынке значительно увеличилось, так как фермеры, которые ранее воздерживались от продаж в ожидании дальнейшего роста цен, начали распродавать имеющиеся объемы данной продукции. Принять такое решение производители были вынуждены в связи со стремительным ухудшением качества картофеля в хранилищах", – отметили они.

В то же время подчеркивается: хозяйства, которые все же располагают запасами качественной продукции, с продажами не торопятся. Они уверены, что спрос на овощ "активизируется ближе к концу текущего месяца".

Как сообщал OBOZ.UA, в целом же в Украине изменили цены на все основные группы продуктов питания. При этом, несмотря на то, что в целом за год – с декабря-2022 по декабрь-2023 – еда в Украине подорожала на 3,7%, на ряд позиций цены снизились. Больше всего – на подсолнечное масло, которое подешевело на 14,9%.

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