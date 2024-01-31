Цены на крупу, муку и хлеб в Украине изменятся: озвучен прогноз

В Украине в период 2024 года могут измениться цены на некоторые базовые продукты, в частности, гречку, муку и хлеб. Так, стоимость популярной крупы может снизиться на 5-7% – до 25-27 грн/кг.

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Такой прогноз озвучила Светлана Черемисин, главная научная сотрудница отдела ценообразования и аграрного рынка национального научного центра "Институт аграрной экономики", в комментарии The Page. Возможное удешевление продукта объясняется тем, что в 2023 урожай этой культуры оказался рекордным – 207,5 тыс. тонн.

Следует отметить, что за прошлый год гречка была одним из наиболее удешевивших продуктов питания. Крупа снизилась в цене на 59,2%.

Как изменятся цены на хлеб и муку?

Стоимость муки будет оставаться стабильной в пределах 15-17 грн/кг, а других видов круп – риса, пшена и т.п. – может испытать незначительные колебания в пределах 3-5%.

По прогнозу специалиста, ожидается дальнейший постепенный рост средней цены на хлебобулочные изделия в диапазоне 0,5-1% в месяц. За первое полугодие хлеб пшеничный из муки высшего сорта может стоить 45-46 грн/кг, хлеб пшеничный из муки первого сорта подорожает до 37-38 грн/кг, ржаной хлеб – до 39-40 грн/кг, батон – до 25-26 грн в 500 г.

Как сообщал ранее OBOZ.UA, в Украине за последние недели на внутреннем рынке наблюдается резкий рост цен на картофель. Стоимость продукта будет расти и дальше, минимум до конца марта. Отметим, что за год картофель подорожал и вовсе в 4 раза.

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