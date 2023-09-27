Прежних цен больше нет: продавцы изменили стоимость 1-комнатных квартир по всей Украине
На вторичном рынке недвижимости Украины подорожали 1-комнатрные квартиры. При чем фактически по всей стране. Больше всего – в Закарпатской области, сразу на 37,8%.
На втором месте – Черновицкая область, где жилье подорожало на 37,4%, сообщают аналитики крупного профильного маркетплейса. Далее, по их данным, идут:
- Сумская область – на 30%;
- Львовская – на 28,5%
- Днепропетровская – на 27%.
Меньше всего 1-комнатные квартиры подорожали в Полтавской области – на 7,41%. А также в Тернопольской и Киеве – на 9%.
А вот в Херсонской области жилье вообще подешевело, причем значительно. Цены снизились на 25%.
Где дороже всего
В целом же дороже всего покупать жилье в Киеве. Здесь "однушка" стоит в среднем 86 608 долларов (+9% к прошлогоднему показателю).
На втором месте по дороговизне – Львовская область, 61 611 долларов (+28,5%). На третьем – Закарпатская, 51 231 доллар (+37,8%).
Сразу в нескольких областях 1-комнатные квартиры стоят больше 40 000 долларов. Это:
- Одесская – 46 120 долларов (+24%);
- Винницкая – 45 034 доллара (+17,4%);
- Киевская – 42 999 долларов (+16%);
- Днепропетровская – 42 430 долларов (+27%);
- Ивано-Франковская – 41 990 долларов (+19%).
В каких областях покупать жилье дешевле всего
Самые низкие цены в Николаевской области, где 1-комнатная квартира стоит в среднем 23 144 доллара (+18,3%). Меньше 30 000 тыс. долларов зафиксированы цены также в:
- Запорожской области – 23 575 долларов (+11,5%);
- Кировоградской – 24 358 долларов (+13,44%);
- Херсонской – 24 500 долларов (подешевели на 25%);
- Сумской – 26 737 долларов (+30%).
Цены на новые квартиры привязали к завышенному курсу доллара
В то же время, рассказал OBOZREVATEL соучредитель и управляющий партнер компании INSPI Development Владимир Семенцов, в стоимость квадратных метров на первичном рынке жилья в Украине заложен курс доллара 40-42 грн/доллар. Что значительно выше нынешнего курса (37-39 грн), а значит, девелоперы создали для себя запас прочности на случай валютного скачка.
Таким образом, повышение цен на квартиры уже произошло. И в ближайшие месяцы стоимость нового жилья останется стабильной.
"Фактически валютный курс на первичном рынке на 7-10% больше наличного. ... Сейчас экономическая ситуация в стране достаточно стабильна, а спрос на две трети меньше предложения, поэтому отсутствуют экономические основания для глобального пересмотра цен", – объяснил Семенцов.
Как сообщал OBOZREVATEL, тем временем, в Киеве аренда жилья существенно подорожала. Так, за последние 6 месяцев средняя стоимость съема квартиры в столице выросла более ем на 5 300 грн – с 11 692 грн до 17 000 грн.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!