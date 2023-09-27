Прежних цен больше нет: продавцы изменили стоимость 1-комнатных квартир по всей Украине

На вторичном рынке недвижимости Украины подорожали 1-комнатрные квартиры. При чем фактически по всей стране. Больше всего – в Закарпатской области, сразу на 37,8%.

На втором месте – Черновицкая область, где жилье подорожало на 37,4%, сообщают аналитики крупного профильного маркетплейса. Далее, по их данным, идут:

Сумская область – на 30%;

Львовская – на 28,5%

Днепропетровская – на 27%.

Меньше всего 1-комнатные квартиры подорожали в Полтавской области – на 7,41%. А также в Тернопольской и Киеве – на 9%.

А вот в Херсонской области жилье вообще подешевело, причем значительно. Цены снизились на 25%.

Видео дня

Где дороже всего

В целом же дороже всего покупать жилье в Киеве. Здесь "однушка" стоит в среднем 86 608 долларов (+9% к прошлогоднему показателю).

На втором месте по дороговизне – Львовская область, 61 611 долларов (+28,5%). На третьем – Закарпатская, 51 231 доллар (+37,8%).

Сразу в нескольких областях 1-комнатные квартиры стоят больше 40 000 долларов. Это:

Одесская – 46 120 долларов (+24%);

Винницкая – 45 034 доллара (+17,4%);

Киевская – 42 999 долларов (+16%);

Днепропетровская – 42 430 долларов (+27%);

Ивано-Франковская – 41 990 долларов (+19%).

В каких областях покупать жилье дешевле всего

Самые низкие цены в Николаевской области, где 1-комнатная квартира стоит в среднем 23 144 доллара (+18,3%). Меньше 30 000 тыс. долларов зафиксированы цены также в:

Запорожской области – 23 575 долларов (+11,5%);

Кировоградской – 24 358 долларов (+13,44%);

Херсонской – 24 500 долларов (подешевели на 25%);

Сумской – 26 737 долларов (+30%).

Цены на новые квартиры привязали к завышенному курсу доллара

В то же время, рассказал OBOZREVATEL соучредитель и управляющий партнер компании INSPI Development Владимир Семенцов, в стоимость квадратных метров на первичном рынке жилья в Украине заложен курс доллара 40-42 грн/доллар. Что значительно выше нынешнего курса (37-39 грн), а значит, девелоперы создали для себя запас прочности на случай валютного скачка.

Таким образом, повышение цен на квартиры уже произошло. И в ближайшие месяцы стоимость нового жилья останется стабильной.

"Фактически валютный курс на первичном рынке на 7-10% больше наличного. ... Сейчас экономическая ситуация в стране достаточно стабильна, а спрос на две трети меньше предложения, поэтому отсутствуют экономические основания для глобального пересмотра цен", – объяснил Семенцов.

Как сообщал OBOZREVATEL, тем временем, в Киеве аренда жилья существенно подорожала. Так, за последние 6 месяцев средняя стоимость съема квартиры в столице выросла более ем на 5 300 грн – с 11 692 грн до 17 000 грн.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!