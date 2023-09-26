Собственники квартир установили новые цены: как изменилась стоимость аренды жилья в Киеве
Аренда жилья в Киеве существенно подорожала. Так, за последние 6 месяцев средняя стоимость съема квартиры в столице выросла более ем на 5 300 грн – с 11 692 грн до 17 000 грн.
Об этом сообщает M2bomber. По его данным, подорожала аренда столичного жилья и за более короткий срок – за месяц ее стоимость увеличилась почти на 2 000 грн.
Выросли цены и в годовом разрезе. За это период снимать квартиру в Киеве стало дороже на 4 600 грн.
Где снимать квартиру дешевле всего
Самые высокие цены на аренду квартир в в Деснянском районе столицы – в среднем 12 000 грн. А кроме того в:
- Подольском, Оболонском – 12 500 грн;
- Дарницком – 13 000 грн;
- Днепровском – 13 500 грн;
- Святошинском – 14 500 грн.
Самые "дорогие" районы
Дороже всего, по данным аналитиков, снимать квартиру в Печерском районе – в среднем 30 000 грн. Также высокие цены в:
- Шевченковском – 26 000 грн;
- Голосеевском – 20 000 грн;
- Соломенском – 19 900 грн.
Стоимость аренды 1-комнатной квартиры
По данным аналитиков, чаще всего 1-комнатные квартиры в Киеве сдают по 15 200 грн. Таких объявлений насчитывается 9,2%. Также "популярны" цены:
- 10 400 грн – 8,5%;
- 8 800 грн – 6,5%.
Цена аренды 2-комнатного жилья
2-комнатные квартиры чаще всего сдают по 15 200 грн – 6,5% объявлений. Также часто встречаются цены:
- 12 800 грн – 6%;
- 8 800 грн – 5,5%.
Сколько нужно заплатить за 3-комнатную квартиру
Снять 3-комнатную квартиру в Киеве легче всего за 30 000 грн – 9,4% объявлений именно с такими ценами. А кроме того, за:
- 15 600 грн – 8,7%;
- 12 000 грн – 6%.
Как сообщал OBOZREVATEL, правильно составленный договор аренды защищает права как арендатора, так и арендодателя. Поэтому, среди прочего, в документе обязательно должны быть указаны ФИО и адреса сторон; дата заключения договора и срок, на который он заключается; размер и порядок оплаты.
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