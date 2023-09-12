Цены на новые квартиры привязали к завышенному курсу доллара: чего ждать украинцам

В стоимость квадратных метров на первичном рынке жилья в Украине заложен курс доллара 40-42 грн/долл. Это значительно выше нынешнего курса (37-39 грн/долл.), то есть девелоперы создали для себя запас прочности на случай валютного скачка. Таким образом, повышение цен на квартиры уже произошло, и в ближайшие месяцы стоимость нового жилья останется стабильной.

Видео дня

Об этом OBOZREVATEL рассказал соучредитель и управляющий партнер компании INSPI Development Владимир Семенцов. По его словам привязка цен на новые квартиры к курсу доллара всегда была традиционной для Украины. Однако тенденция значительно усилилась с начала полномасштабной войны.

"Фактически валютный курс на первичном рынке – на 7-10% больше наличного. И это вместе с реальным удорожанием себестоимости строительства является одной из веских причин того, почему с начала полномасштабного вторжения цены на "первичке" выросли в среднем на 40-45%", – подчеркнул Семенцов.

Цены на жилье: что будет осенью-2023

Специалист считает: во второй половине сентября и в октябре ситуация на "первичке" будет почти неизменной. До конца октября амплитуда ценовых колебаний не превысит в среднем 1-2%, что является признаком стабильности.

"Сейчас экономическая ситуация в стране достаточно стабильна, а спрос на две трети меньше предложения, поэтому отсутствуют экономические основания для глобального пересмотра цен. А если добавить опасения потенциальных покупателей в преддверии отопительного сезона, связанные с возможными новыми террористическими атаками врага на объекты энергетической инфраструктуры, то можно сказать, что на первичном рынке жилья вряд ли возможны глобальные трендовые изменения, как, например, рост спроса", – объяснил Семенцов.

Он также добавил, что механизмов для увеличения спроса на новое жилье в Украине фактически не существует. Интерес покупателей может вырасти только в отношении готовых квартир в достроенных домах. Но это вряд ли изменит общий тренд, ведь доля таких квартир составляет лишь до 3% от общего количества нового жилья.

Как сообщал OBOZREVATEL, цены на жилье растут не только на первичном, но и на вторичном рынке. Так, за последний год 1-комнатные квартиры на "вторичке" подорожали практически во всей Украине – исключением стала лишь Херсонская область, где стоимость жилья снизилась.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!