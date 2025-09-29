Прежние цены больше не действуют: в Киеве резко переписали стоимость аренды квартир

В Киеве существенно выросла стоимость аренды квартир. За последние полгода подорожание составило почти 7 500 грн, или 40,37% – со средних 18 523 до 26 000 грн (учитывается стоимость всего жилья на рынке без учета количества комнат).

За год же цены выросли на 7,89%, сообщает M2bomber. Или на почти 2 000 грн.

А вот в месячном разрезе цены снизились – хотя и практически незаметно. За этот период удешевление составило 1,21% – или 319 грн.

Где снимать квартиру дешевле всего

В целом, по данным аналитиков, по районам столицы аренда квартир в среднем стоит от 11 000 до 30 000 грн. Т.е. разница между самым дорогим и самым дешевым составляет почти 19 000 грн – целую квартиру в одном из недешевых районов.

Самые низкие цены зафиксированы в Деснянском районе – в среднем 11 000 грн. А также в:

Оболонском – 17 000 грн;

Святошинском – 17 500 грн;

Дарницком – 18 500 грн;

Днепровском – 19 218 грн.

Соломенском – 20 500 грн;

Подольском – 29 014 грн.

Дороже всего снимать квартиру сразу в трех районх, где это стоит в среднем 30 000 грн. Речь о:

Голосеевском;

Печерском;

Шевченковском.

Сколько стоит снять 1-комнатную квартиру в Киеве

В целом, по данным аналитиков, 1-комнатные квартиры в Киеве чаще всего сдают по 17 000 грн. Объявлений с такими ценами насчитывается 8,5%.

Стоимость аренды 2-комнатных квартир

2-комнатные квартиры в Киеве чаще всего сдают по 29 400 грн. Таких объявлений 13,3%.

Цена аренды 3-комнатных квартир

3-комнатные квартиры в столице чаще всего сдают по 25 200 грн. Таких объявлений насчитывается 15,6%.

В Украине намерены переписать правила по квартирам и домам

В то же время в Украине готовят переход на новую модель жилищной политики – чтобы решить, в частности, проблемы устаревшего жилого фонда. Среди прочего в планах – избавиться от многолетних очередей на квартиры и незавершенных строек.

Для этого нардепы еще в июле приняли в первом чтении соответствующий правительственный законопроект № 12377 "Об основных принципах жилищной политики". Сейчас его готовят ко второму чтению.

Документ также будет предусматривать создание рынка социальной аренды. Что, ожидается, позволит гражданам получать доступное жилье без необходимости покупки.

Ожидать же принятия законопроекта можно уже осенью. Во всяком случае, того требует Евросоюз – в рамках Ukraine Facility.

Как сообщал OBOZ.UA, также в Украине может появиться новый вид аренды жилья – с правом выкупа. Впрочем, касаться это будет не всей недвижимости.

