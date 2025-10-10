Потребности работодателей не соответствуют рынку: какие профессии ищут украинцы всех возрастов

В 2025 году украинцы разных поколений ищут работу в совершенно разных направлениях, молодежь преимущественно идет в торговлю, сферу обслуживания и образование, тогда как старшие поколения чаще выбирают простые рабочие специальности – охранников, уборщиков, водителей или операторов котельных. Наибольший спрос среди соискателей наблюдается именно на вакансии в сфере торговли, питания и технического обслуживания.

Об этом сообщает Государственная служба занятости. По данным, в 2025 году возраст соискателей работы обратно пропорционален потребностям работодателей.

Компании стремятся к молодым специалистам, тогда как большинство тех, кто активно ищет работу, люди старшего возраста. Распределение клиентов службы по возрасту выглядит так:

Таким образом, самых молодых соискателей почти в десять раз меньше, чем самых старших. В ГСЗ объясняют это несколькими причинами.

Во-первых, обучение и стажировка. Многие компании еще во время учебной практики подбирают молодых специалистов. В крупных украинских предприятиях – от ИТ и банков до агросектора и энергетики студенты проходят производственное обучение с последующим трудоустройством. Поэтому большинство молодых людей после окончания учебы уже имеют работу и не обращаются в службу.

Во-вторых, неформальный сектор. Значительная часть молодежи работает неофициально – в торговле, строительстве или сельском хозяйстве. Такие работники часто не задумываются о налогах, страховании или трудовых гарантиях.

В-третьих, военный фактор. На официальном рынке труда ощущается дефицит мужчин. До 25 лет их доля среди всех соискателей составляет около 40%, но после этого возраста снижается до 25%. Лишь среди людей старше 55 лет пропорция снова выравнивается – 64% женщин против 36% мужчин.

Какую работу ищут разные поколения

15-19 лет: чаще всего ищут работу без специальной подготовки – продавец, парикмахер, тракторист;

чаще всего ищут работу без специальной подготовки – продавец, парикмахер, тракторист; 20-24 года: преобладают специалисты начального уровня: продавец, учитель, кассир, администратор, подсобный рабочий;

преобладают специалисты начального уровня: продавец, учитель, кассир, администратор, подсобный рабочий; 25-29 лет: распространены профессии – повар, кассир, медсестра;

распространены профессии – повар, кассир, медсестра; 30-34 года: появляется запрос на специальности с высшей ответственностью: бухгалтер, водитель, продавец;

появляется запрос на специальности с высшей ответственностью: бухгалтер, водитель, продавец; 35-39 лет: больше заявок от экономистов, госслужащих, менеджеров;

больше заявок от экономистов, госслужащих, менеджеров; 40-44 года: среди популярных вакансий – бухгалтер, швея, уборщик;

среди популярных вакансий – бухгалтер, швея, уборщик; 45-49 лет: добавляется рост интереса к работе охранника;

добавляется рост интереса к работе охранника; 50-54 года: чаще всего ищут работу повара, водителя, уборщика или учителя;

чаще всего ищут работу повара, водителя, уборщика или учителя; 55+ лет: наиболее востребованы простые рабочие специальности — охранники, сторожа, операторы котельной, машинисты.

