Потребности работодателей не соответствуют рынку: какие профессии ищут украинцы всех возрастов
В 2025 году украинцы разных поколений ищут работу в совершенно разных направлениях, молодежь преимущественно идет в торговлю, сферу обслуживания и образование, тогда как старшие поколения чаще выбирают простые рабочие специальности – охранников, уборщиков, водителей или операторов котельных. Наибольший спрос среди соискателей наблюдается именно на вакансии в сфере торговли, питания и технического обслуживания.
Об этом сообщает Государственная служба занятости. По данным, в 2025 году возраст соискателей работы обратно пропорционален потребностям работодателей.
Компании стремятся к молодым специалистам, тогда как большинство тех, кто активно ищет работу, люди старшего возраста. Распределение клиентов службы по возрасту выглядит так:
- 15-19 лет – 2,5%;
- 20-24 года – 6%;
- 25-29 лет – 6,4%;
- 30-34 года – 10%;
- 35-39 лет – 13%;
- 40-44 года – 13,5%;
- 45-49 лет – 14%;
- 50-54 года – 14%;
- 55+ лет – 20%.
Таким образом, самых молодых соискателей почти в десять раз меньше, чем самых старших. В ГСЗ объясняют это несколькими причинами.
Во-первых, обучение и стажировка. Многие компании еще во время учебной практики подбирают молодых специалистов. В крупных украинских предприятиях – от ИТ и банков до агросектора и энергетики студенты проходят производственное обучение с последующим трудоустройством. Поэтому большинство молодых людей после окончания учебы уже имеют работу и не обращаются в службу.
Во-вторых, неформальный сектор. Значительная часть молодежи работает неофициально – в торговле, строительстве или сельском хозяйстве. Такие работники часто не задумываются о налогах, страховании или трудовых гарантиях.
В-третьих, военный фактор. На официальном рынке труда ощущается дефицит мужчин. До 25 лет их доля среди всех соискателей составляет около 40%, но после этого возраста снижается до 25%. Лишь среди людей старше 55 лет пропорция снова выравнивается – 64% женщин против 36% мужчин.
Какую работу ищут разные поколения
- 15-19 лет: чаще всего ищут работу без специальной подготовки – продавец, парикмахер, тракторист;
- 20-24 года: преобладают специалисты начального уровня: продавец, учитель, кассир, администратор, подсобный рабочий;
- 25-29 лет: распространены профессии – повар, кассир, медсестра;
- 30-34 года: появляется запрос на специальности с высшей ответственностью: бухгалтер, водитель, продавец;
- 35-39 лет: больше заявок от экономистов, госслужащих, менеджеров;
- 40-44 года: среди популярных вакансий – бухгалтер, швея, уборщик;
- 45-49 лет: добавляется рост интереса к работе охранника;
- 50-54 года: чаще всего ищут работу повара, водителя, уборщика или учителя;
- 55+ лет: наиболее востребованы простые рабочие специальности — охранники, сторожа, операторы котельной, машинисты.
Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине планируют существенно повысить зарплаты учителей, установив ежемесячный оклад не менее трех минимальных зарплат вместо старой тарифной сетки с доплатами. Отмечается, что это позволит сделать оплату труда педагогов более предсказуемой и справедливой, ведь сейчас она остается одной из самых низких в стране.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!