Зарплаты учителей в Украине планируют кардинально переписать: сколько хотят платить педагогам

В Украине планируют существенно повысить зарплаты учителей, установив ежемесячный оклад не менее трех минимальных зарплат, вместо старой тарифной сетки с доплатами. Отмечается, что это позволит сделать оплату труда педагогов более предсказуемой и справедливой, ведь сейчас она остается одной из самых низких в стране.

Об этом сообщает Верховная Рада Украины, со ссылкой на соответствующие правки, которые внес в госбюджет председатель Комитета по вопросам образования Сергей Бабак. Он внес предложения, которые предусматривают повышение заработных плат педагогам до уровня трех минимальных зарплат ежемесячно.

"Сегодня мы впервые можем не просто "подтянуть" зарплаты, а изменить саму систему их начисления. Доплаты – это важная поддержка, но они не решают проблему полностью, ведь зарплата учителя все еще остается одной из самых низких в стране", – отметил Бабак. По его словам, эту инициативу поддержал председатель Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

Сколько получают учителя сейчас и что предлагают

По данным Бабака, молодой учитель с доплатой в 2 000 грн сейчас получает на руки примерно 8 200 грн, тогда как после принятия предложенных изменений его ежемесячный оклад будет превышать 19 000 грн. Такой шаг позволит не просто повысить зарплаты, а сделать оплату труда более предсказуемой и прозрачной.

Гетманцев добавил, что средние зарплаты педагогов – одни из самых низких среди всех сфер экономики. Для сравнения, они почти в 5 раз меньше, чем в сфере информации и телекоммуникаций, в 4 раза меньше, чем в авиационном транспорте, и в 3,6 раза меньше, чем в финансовой и страховой сферах. "Те, кто формирует будущее страны и воспитывает новые поколения, получают самую низкую оплату труда. Это не просто несправедливо – это опасно для будущего Украины", – подчеркнул Гетманцев.

Что предусматривают изменения в бюджет

Предложения предусматривают отход от старой тарифной сетки, которая не учитывает стаж, квалификацию и особые условия работы. Вместо этого планируется введение системы окладов, где минимальная зарплата учителя будет равна трем минимальным зарплатам, а доплаты будут формироваться отдельно за стаж, квалификацию и специфику работы. Кроме того, в проекте Госбюджета-2026 предусмотрено 15,5 млрд грн на поддержку образования и науки, из которых:

4 млрд грн на дополнительное финансирование университетов для подготовки кадров и укрепления практической базы;

500 млн грн на обеспечение материально-технической базы высших учебных заведений, релоцированных с прифронтовых территорий;

11 млрд грн на создание новой программы субвенций местным бюджетам для повышения зарплат педагогам учреждений дошкольного и внешкольного образования.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, медианная зарплата учителей (то есть среднее значение, которое делит всех педагогов пополам по доходам) составляет 12 500 грн, что на 8,7% больше, чем в прошлом году. Хотя зарплата выросла, она остается вдвое меньше средней по Украине (26 499 грн) и значительно ниже, чем в соседней Польше.

