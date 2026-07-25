Последствия украинских ударов по НПЗ: Россия продлит запрет на экспорт бензина до конца 2026 года

Россия продлит запрет на экспорт бензина до конца 2026 года. Такое решение было принято после анализа ситуации на топливном рынке страны. В то же время ограничения на экспорт дизельного топлива планируется отменить только после стабилизации ситуации.

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О продлении запрета заявил вице-премьер РФ Александр Новак, слова которого цитирует российское государственное агентство ТАСС. По его словам, соответствующее решение было принято на заседании штаба, а экспорт дизельного топлива возобновят "по мере восстановления рынка", чтобы нефтеперерабатывающие заводы не столкнулись с избытком продукции и сокращением объемов переработки.

Новак отметил, что после обеспечения внутреннего рынка Россия планирует вновь направлять дизельное топливо на экспорт для полной загрузки нефтеперерабатывающих заводов. Он также напомнил, что этим летом в РФ возникли перебои с поставками топлива, которые связывали с изменениями в логистике.

По словам вице-премьера, правительство уже приняло ряд мер для улучшения ситуации. Среди них — временный запрет на экспорт бензина и дизельного топлива. До этого момента ограничения на вывоз топлива действовали до 31 июля.

Причины ограничений

Российские власти ранее ввели запрет на экспорт дизельного топлива на фоне топливного кризиса и дефицита топлива. Также были введены ограничения на экспорт бензина и авиационного керосина.

Одной из причин дефицита называли сокращение производства после атак украинских беспилотников на российские нефтеперерабатывающие заводы. Из-за этого часть предприятий была вынуждена сократить объемы переработки, что повлияло на ситуацию с обеспечением внутреннего рынка топливом.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Россия сократила объемы переработки нефти до самого низкого уровня за более чем 21 год после серии украинских ударов по нефтеперерабатывающей инфраструктуре. В июле среднесуточный показатель опустился до 3,91 млн баррелей в сутки, что стало самым низким уровнем с марта 2005 года.

Украинские дроны совершили визит в удаленную от нашей страны республику Башкортостан (Россия). Под атакой вновь оказался нефтеперерабатывающий завод "Газпром Нефтехим Салават". В городе раздавались взрывы, а впоследствии был зафиксирован пожар на НПЗ.

В то же время российский диктатор Владимир Путин более суток публично не комментирует одну из самых масштабных атак дронов на Москву с начала полномасштабной войны. Несмотря на значительные последствия, включая пострадавших и пожары в столице, официальной реакции Кремля нет.

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