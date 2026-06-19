Почему Путин не отреагировал на атаку дронов на Москву: названа «интересная» причина

Президент России Владимир Путин более суток публично не комментирует одну из самых масштабных атак дронов на Москву с начала полномасштабной войны. Несмотря на значительные последствия, включая пострадавших и пожары в столице, официальная реакция Кремля отсутствует.

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Эксперты объясняют такое поведение попыткой сформировать нужное восприятие событий в обществе. Об этом пишет The Moscow Times.

После атаки беспилотников на Москву и Подмосковье, в результате которой пострадали по меньшей мере 17 человек, а один из дронов попал в жилой дом, Владимир Путин не сделал ни одного публичного заявления. В столице также вспыхнули пожары, в частности на территории нефтеперерабатывающего объекта в Капотне, а в области фиксировались так называемые "мазутные дожди".

В день атаки президент РФ находился в Казани, где принимал участие в саммите "Россия – АСЕАН". Во время выступлений он говорил о "многополярном мире", развитии международной торговли в национальных валютах и проводил двусторонние встречи с иностранными лидерами. В частности, обсуждал сотрудничество с Брунеем, Таиландом, Лаосом, Камбоджей и Филиппинами.

По итогам мероприятия Путин прокомментировал международные вопросы, в частности соглашение между США и Ираном, которое, по его словам, может стабилизировать мировые рынки. В то же время тему атаки дронов на Москву он полностью проигнорировал.

На следующий день на заседании Совета безопасности РФ президент также не упомянул об инциденте. Вместо этого он ограничился вступительным словом о докладе министра иностранных дел Сергея Лаврова по одному из направлений внешней политики.

Аналитики считают, что такое молчание является сознательной тактикой. В частности, политолог Аббас Галлямов отмечает, что Путин пытался продемонстрировать "спокойствие" и таким образом повлиять на восприятие ситуации российским обществом.

"Игнорируя удар по Москве, Путин хотел продемонстрировать спокойствие, сформировав соответствующее отношение к украинской атаке", — –, считает эксперт.

Впрочем, по его словам, эффект оказался противоположным: часть граждан восприняла отсутствие реакции как признак безразличия или неадекватности.

"Люди восприняли молчание президента как свидетельство того, что он либо неадекватен, либо ему нет дела до народных страданий", — – отметил Галлямов.

Он также добавил, что такая стратегия могла бы сработать лишь при условии высокого уровня доверия к власти, однако после длительных заверений о том, что "все идет по плану", это доверие существенно снизилось.

Напомним, 18 июня украинские беспилотники в очередной раз нанесли новую серию ударов по Москве. Целью удара по столице страны-агрессора стал крупный нефтеперерабатывающий завод. В результате атаки вспыхнул мощный пожар. Несмотря на плотную ПВО вблизи НПЗ, дроны всё же прорвались вглубь объекта и повредили объединенную установку по переработке нефти Euro+, введенную в эксплуатацию в 2020 году.

Как сообщал OBOZ.UA, 16 июня беспилотники совершили атаку на крупнейший нефтеперерабатывающий завод Москвы (РФ). В результате попаданий на объекте возник масштабный пожар, а в небо поднялся черный столб дыма. Удар пришелся по предприятию в столичном районе Капотня.

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