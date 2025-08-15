В России продлят запрет на экспорт бензина: "страна-бензоколонка" будет просить Лукашенко о помощи

В России планируют продлить действие полного запрета на экспорт бензина еще на месяц – до конца сентября (а для непроизводителей топлива – на весь октябрь). При этом топливная инфляция в РФ уже опережает общую, а СМИ не исключают импорт из Беларуси.

Как сообщает Bloomberg, соответствующее предложение Министерства энергетики РФ на заседании 14 августа поддержал вице-премьер Александр Новак. Запрет распространяется в том числе и на производителей бензина.

Детали

В правительстве РФ пытаются выставить это решение заботой о населении, хотя на самом деле в стране продолжается бензиновый кризис. Накануне совещания у вице-премьера цены на бензины на бирже немного снизились, но в Росстате подсчитали, что рост стоимости бензинов на АЗС уже третью неделю подряд превышает показатель общей инфляции. А цена АИ-92 уже преодолела отсечку демпфера, то есть производители перестали получать за него выплаты из бюджета.

В правительстве уверяют, что "внутренний рынок полностью обеспечен топливом, оптовые цены на бензин демонстрируют снижение, ситуация с дизельным топливом остается стабильной". Хотя ссылаясь на источники, некоторые росСМИ сообщают, что в Кабмине страны-агрессора уже не исключают импорт бензина из Беларуси.

Настоящая причина запрета

При этом в августе нефтеперерабатывающие заводы РФ подверглись серии атак украинских БПЛА. Обстрелы были усилены и в преддверии встречи кремлевского диктатора Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом на Аляске 15 августа, где он должны обсудить возможное прекращение огня в Украине.

Атаки на российские НПЗ в августе нарушили работу по меньшей мере трех из них. Всего за последние 14 дней украинские БпЛА поразили 6 российских НПЗ:

2 августа – Рязанский (13,1 млн т/год);

2 августа – Новокуйбышевский (8,3 млн т/год);

7 августа – Афипский (7,02 млн т/год);

10 августа – Саратовский (7,0 млн т/год);

14 августа – Волгоградский (14,8 млн т/год);

15 августа – Сызранский (8,5 млн т/год).

Однако эксперты прогнозируют, что продление запрета бензина из РФ окажет ограниченное влияние на мировые рынки нефтепродуктов. На страну-агрессора выпадает только 2% мирового морского оборота топлива – до запрета РФ экспортировала около 10-12% своего бензина, от есть примерно 100 тысяч баррелей в день.

Как уже сообщал OBOZ.UA, российское правительство полностью запретило экспорт бензина 29 июля. До того бензиновое эмбарго касалось только непроизводителей, а теперь его распространили и на производителей топлива.

