Рынок топлива в РФ трещит по швам: Кремль срочно запретил экспорт бензина

Россия вынуждена запретить экспорт бензина из-за проблем с логистикой, повреждения инфраструктуры и риска нехватки топлива на внутреннем рынке. Ситуация свидетельствует о растущих системных трудностях в энергетическом секторе РФ, который все больше зависит от ручного регулирования и не выдерживает внешних и внутренних шоков.

Видео дня

Об этом пишут росСМИ. Соответствующее постановление готовит Министерство энергетики России после совещания с участием вице-премьера Александра Новака и представителей нефтяных компаний.

Ограничения не будут распространяться на отдельные межправительственные соглашения, а также на дизельное топливо. В то же время сам факт возвращения к экспортным запретам свидетельствует о напряженной ситуации на внутреннем рынке.

Подобные решения в России не являются новыми. После начала полномасштабной войны против Украины правительство РФ неоднократно вводило или ужесточало ограничения на экспорт нефтепродуктов. Каждый раз это подавалось как временная мера для стабилизации внутреннего рынка, однако регулярность таких шагов демонстрирует, что баланс в отрасли остается неустойчивым.

Несмотря на заявления российского правительства о стабильных объемах переработки нефти, рынок сталкивается с целым комплексом проблем – от логистических ограничений до повреждения инфраструктуры и зависимости от экспорта как ключевого канала сбыта. Отдельным фактором, который усиливает кризис, стали повреждения ключевых объектов топливной инфраструктуры.

В частности, атаки беспилотников на порты в Балтийском регионе, включая терминалы Усть-Луга и Приморск, привели к перебоям в перевалке нефтепродуктов. Терминал в Усть-Луге является одним из крупнейших экспортных узлов России с пропускной способностью десятки миллионов тонн в год. Именно через него проходит значительная часть темных нефтепродуктов, в частности мазута. Повреждения железнодорожной инфраструктуры и ограничения приема грузов фактически парализовали часть логистических маршрутов.

Одной из ключевых проблем является структура спроса внутри страны. Бензин и дизель частично потребляются внутренним рынком, но значительная часть нефтепродуктов, в частности мазут, не имеет достаточного внутреннего спроса. Из-за этого Россия вынуждена экспортировать излишки. Когда же экспортные каналы затрудняются или перекрываются, накопление продукции на НПЗ создает дополнительное давление на систему.

По данным рынка, в случае невозможности вывоза мазута заводы могут вынуждены снижать объемы переработки или даже частично останавливать производство, это влияет и на выпуск бензина. Нарушение в одном сегменте создает эффект домино для всей цепи:

накопление запасов на НПЗ;

снижение или остановка переработки;

сокращение выпуска светлых нефтепродуктов;

давление на внутренний рынок топлива;

необходимость административного вмешательства государства.

Российские компании пытаются адаптироваться: ищут альтернативные маршруты экспорта, перенастраивают логистику, перенаправляют часть продукции в другие порты или на внутренние нужды (например, в виде битума или топлива для ТЭЦ). Однако эти решения имеют ограниченный эффект.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!