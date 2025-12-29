После Нового года ситуация в супермаркетах изменится: что будет с ценами на основные продукты

Цены на овощи в магазинах продолжат расти, а на мясо – наоборот. Это связано как с праздничным ажиотажем, так и с "проеданием" собственных остатков урожаев.

Об этом заявил на телевидении заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук. Он отметил, что быстрее всего в магазинах дорожают тепличные овощи.

"Частично овощи могут позже немного вырасти – в пределах 5-7%. Больше всего сегодня из овощных культур демонстрируют рост тепличные овощи, потому что мы закончили сезон производства своих овощей и фактически спрос на них в предновогодние праздники является достаточно высоким, и мы фактически пользуемся теми остатками, которые есть в Украине, а их не так много. Соответственно на них спрос и предложение меньше, поэтому цена растет", – пояснил эксперт.

Овощной импорт достаточно дорогой – закупочные цены на огурцы и томаты довольно высокие. Зато цены на мясо могут начать спадать уже в феврале, отметил Марчук.

"Если смотреть по мясной продукции, в целом мы видели в течение года цена на говядину является достаточно высокой – это мировой тренд. Говядина является достаточно дорогой, сейчас перед новогодними праздниками свинина с курятиной подорожают, фактически это связано не только с непосредственным мясом, но и мясными изделиями. И такая ситуация будет происходить в течение еще января месяца, пока украинцы будут праздновать", – говорит аналитик.

ЕС заваливает Украину дешевым сыром

Украинские сыроделы вынуждены сокращать производство своей продукции сыров из-за усиления конкуренции с продукцией из ЕС, которая продается по более низким ценам. Из-за того, что европейские сыры обходятся ритейлу дешевле, торговые сети могут "устанавливать более высокие наценки и при этом предлагать более низкую конечную цену".

Это обеспечивает высокий спрос на импорт и затрудняет сбыт украинской продукции, которая не может конкурировать по ценовому сегменту. Поэтому большинство продукции продается со значительными скидками, что уменьшает реальные доходы производителей.

Так что в зимний период ожидается дальнейшее снижение производства. Спрос сокращается, а предприятия избегают накопления больших запасов.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Украине подорожал картофель. Сейчас крупные сети супермаркетов продают его в среднем по 16,45 грн/кг. В то же время в экспертной среде ожидают, что в ближайшие месяцы стоимость овоща продолжит расти.

