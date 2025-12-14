ЕС "заваливает" Украину своим дешевым продуктом: что происходит на рынке

Украинские производители вынуждены сокращать производство сыров. Причина – усиление конкуренции с продукцией из ЕС, которая продается по более низким ценам.

Об этом сообщает infagro. Там отмечают: из-за того, что европейские сыры обходятся ритейлу дешевле, торговые сети могут "устанавливать более высокие наценки и при этом предлагать более низкую конечную цену".

"Это обеспечивает высокий спрос на импорт. И усложняет сбыт украинской продукции, которая не может конкурировать по ценовому сегменту", – говорится в сообщении.

В то же время, подчеркивается, прайсовые цены на твердые сыры в Украине (указанные в официальном прайс-листе компании) остаются неизменными. Однако несмотря на это:

Большинство продукции продается со значительными скидками.

Что уменьшает реальные доходы производителей.

"В зимний период ожидается дальнейшее снижение производства. Спрос сокращается, а предприятия избегают накопления больших запасов", – объяснили аналитики.

Почему сыры из Европы дешевле, чем украинские

В свою очередь, аналитик Ассоциации производителей молока Георгий Кухалейшвили объясняет низкую стоимость европейской продукции рядом факторов. В частности:

Существенными дотациями в ЕС .

. Беспошлинныеми поставки дешевой молочной продукции из США.

Последнее, по его словам, сказывается и на Украине. Ведь:

В США цены на молоко-сырье и готовую продукцию ниже в Украине.

Это снижает конкурентоспособность украинской молочки на рынке ЕС.

Сколько стоит сыр в украинских супермаркетах

В то же время, по данным "Минфина", сейчас крупные сети супермаркетов продают украинский твердый сыр "Комо традиционный 50%" в среднем по 474 грн/кг – это более чем на 54 грн дешевле, чем было в ноябре. Крупные сети же продают этот сыр по:

Novus – 429 грн.

Auchan – 519 грн.

