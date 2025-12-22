В Украине переписали цены на картофель: сколько теперь стоит килограмм

В Украине подорожал картофель. В конце прошлой недели крупные сети супермаркетов продавали его в среднем по 16,45 грн/кг, что на 0,4 грн выше средней цены ноября. Вместе с тем, в экспертной среде ожидают, что в ближайшие месяцы стоимость овоща продолжит расти.

Об общей ситуации говорится в материале Seeds. Его авторы отмечают:

Цена на картофель, которая ныне сложилась на рынке – это цена "в лучшем случае себестоимости".

"Такая ситуация сложилась в первую очередь из-за того, что некоторые производители сильно увеличили свои насаждения. Есть компании, увеличившие свои посадки картофеля в два раза. То есть плюс 100%", – объяснили специалисты.

Несмотря на то, что украинские производители не получают такой поддержки от государства, как европейские, их картофель – качественный. А следовательно, ходовой.

Украинского картофеля немного, но его реализует первым. А следовательно, в дальнейшем его количество будет уменьшаться.

"А потому уже в марте, апреле, мае нового года цены на картофель снова начнут расти. Не сильно, но будут", – констатируют аналитики.

Сколько стоит картофель в украинских супермаркетах

В целом же, по данным "Минфина", украинские супермаркеты ныне продают картофель по 11,9-21 грн/кг. В частности:

Auchan – 11,9 грн/кг.

Megamarket – 21 грн/кг.

