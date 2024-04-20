Поляки перестали блокировать два пункта пропуска в Украину: что происходит на границе

Польские фермеры перестали блокировать два пункта пропуска. Движение грузовиков в пунктах пропуска "Шегини-Медика" и "Краковец-Корчева" возобновлено.

Об этом сообщается в Пограничной службе Украины. "Сегодня после 09:00 польские фермеры завершили акцию протеста перед этими пунктами пропуска. Оформление и пропуск через границу грузовых транспортных средств по двум направлениям осуществляется в обычном режиме", – говорится в сообщении.

Сейчас въезд в Украину перед этими пунктами пропуска ожидают более 1700 грузовиков. Водителей и перевозчиков попросили учесть эту информацию при планировании международных перевозок.

Ранее, 16 апреля, поляки прекратили блокировать пункт пропуска "Долгобычев – Угринов". По состоянию на 14:45 на выезд из Украины перед этим пунктом пропуска фиксировались очереди из 100 грузовиков.

В обратном направлении, на въезд в Украину из Польши, в очереди стояло еще 30 грузовиков с полной массой до 7,5 т. При этом еще за сутки до снятия блокады протестующие в "Угринове" вообще не пропустили ни один грузовик из Украины в сторону Польши.

В целом польские фермеры планируют продолжать блокаду украинской границы как минимум до 30 апреля. До этого забастовщики обещали закончить протесты в начале марта, однако продлили сроки блокады.

Как сообщал OBOZ.UA, в конце марта Украина и Польша провели переговоры на уровне премьер-министров. Среди тем было и блокирование польскими фермерами границы и торговля в агросекторе. В результате стороны договорились, что Польша будет выдавать Украине лицензии на ввоз на свою территорию четырех видов агрокультур.

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