Польские фермеры ослабили блокаду границы Украины: где теперь можно свободно проехать

Польские фермеры 16 апреля прекратили блокировать пункт пропуска "Долгобычев – Угринов" на границе Украины. Теперь грузовики в этом направлении передвигаются в обычном режиме, правда, очереди после блокады все еще сохраняются. Заблокированными остаются "Ягодин" и "Рава-Русская".

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины (ГПСУ). "Польские фермеры перестали блокировать движение грузовиков перед пунктом пропуска "Долгобычев – Угринов", – говорится в сообщении.

Отмечается, что по состоянию на 14:45 на выезд из Украины перед этим пунктом пропуска фиксировались очереди. В частности, в ожидании находились 100 грузовиков.

В обратном направлении, на въезд в Украину из Польши, в очереди стояло еще 30 грузовиков. Речь идет о фурах с полной массой до 7,5 тонны.

Напомним, блокаду п. п. "Угринов" поляки возобновили 2 апреля. До этого же – с 28 марта – через него можно было проехать свободно.

Примечательно, что до снятия блокады, за прошедшие сутки, протестующие в "Угривнове" вообще не пропустили ни одного грузовика из Украины в сторону Польши. Сейчас аналогичная ситуация сохраняется в пунктах пропуска "Ягодин" и "Рава-Русская".

Также, по словам спикера ГПСУ Андрея Демченко, утром 16 апреля сохранялись очереди в ранее разблокированных "Краковце" и "Шегини" – 900 и 450 грузовиков соответственно. Однако по этим направлениям происходит интенсивное движение как на выезд из Украины, так и на въезд, почеркнул Демченко.

Как сообщал OBOZ.UA, в целом польские фермеры планируют продолжать блокаду украинской границы как минимум до 30 апреля. До этого забастовщики обещали закончить протесты в начале марта, однако продлили сроки блокировки.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!