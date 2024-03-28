Премьер Шмыгаль в Польше провел переговоры по блокаде границы: какой результат

Украина и Польша провели переговоры на уровне премьер-министров. Среди тем – блокирование польскими фермерами границы и торговля в агросекторе. По результатам переговоров Украина ожидает от Польши, в частности, "конкретных ответов на предложенные шаги".

Об этом сообщил глава правительства Денис Шмыгаль. Он отметил: большая часть этих предложений "уже выполнена".

"Провели очередной раунд украинско-польских правительственных консультаций. Обсудили ряд вопросов, представляющих взаимный интерес в нашем сотрудничестве. Уделили большое внимание сложным темам: ситуация на границе и торговля в агросекторе. Понимаем, как будем двигаться. Ожидаем от Польши конкретных ответов на предложенные нами шаги. Уже большая часть из них выполнена", – говорится в сообщении.

При этом он подчеркнул: также Украина ожидает запрета Еврокомиссией транзита и экспорта товаров из России и Беларуси. А кроме того – согласования "соглашения о совместном контроле на пунктах пропуска".

"Украина и Польша – стратегические союзники. Должны четко понимать, насколько значимы взаимоподдержка и потенциал нашего сотрудничества. ...Рассчитываем, что сегодняшние консультации принесут результат и мы найдем пути урегулирования проблемных вопросов", – резюмировал премьер.

Поляки увеличили срок блокады границы

Ранее польские фермеры продлили блокаду границы с Украиной почти на 2 месяца – до 30 апреля. До этого ее собирались закончить 10 марта. Таким образом поляки хотят добиться введения ограничений на ввоз в страну агропродукции из-за пределов Европейского Союза, в т. ч. из Украины.

Об этом говорится в соответствующем документе, опубликованном Муниципальным управлением Любыча-Крулевской гмины. Согласно ему, блокировать границу будут 100 человек.

"Публичное собрание планируется начать 10 марта 2024 года в 14:30 и завершить 30 апреля 2024 года в 14:30. Цель – ликвидировать "Зеленый курс" (стратегия ЕС, предполагающая сокращение вредных выбросов в атмосферу. – Ред.) и ограничить приток агропродовольственной продукции из-за пределов ЕС, в частности из Украины", – говорится в нем.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время в журналистском расследовании "Схем" и Gazeta Wyborcza говорится, что подсанкционная древесина из Беларуси продолжает ввозиться в Польшу. Ее продают под видом товара из Казахстана, причем по поддельным документам.

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