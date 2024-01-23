Польша добилась уступки ЕС относительно ограничения экспорта продовольствия из Украины – FT

Правительство Польши смогло получить от Европейского Союза уступку в борьбе за ограничение экспорта продовольствия из Украины. В Брюсселе пообещали ввести "меры предосторожности", которые позволят блокировать продовольствие из нашего государства.

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На такой шаг пойдут в случае, если возникнет угроза падения цен в Польше и других соседних странах. Об этом пишет Financial Times, ссылаясь на заявление комиссара по вопросам торговли ЕС Валдиса Домбровскиса.

Он сообщил, что соответствующее предложение будет объявлено до конца текущей недели. Оно, вероятно, будет предусматривать "специфические для каждой страны меры предосторожности", которые позволят Брюсселю блокировать импорт в случае перенасыщения украинским продовольствием рынка определенного европейского государства.

"Мы будем рассматривать, как мы можем предоставить дополнительные гарантии Польше и другим странам-членам. Один из способов сделать это – введение защитных мер для конкретных стран", – сказал чиновник.

Домбровскис добавил, что наибольшее влияние экспорта украинской сельскохозяйственной продукции испытывают ближайшие страны-соседи Украины.

Еврокомиссар также анонсировал, что начнет переговоры о взаимной либерализации торговли. Кроме того, он призвал Киев снизить некоторые собственные торговые барьеры, чтобы стимулировать экспорт в ЕС на фоне переговоров по вступлению в союз.

Как сообщал OBOZ.UA, Украина выполнила все обязательства по удовлетворению требований польских протестующих, которые заблокировали границу.

Впоследствии стало известно, что Польша хочет изменить "транспортный безвиз" ЕС с Украиной, отменяющий необходимость получения украинскими перевозчиками разрешений на двусторонние и транзитные перевозки в страны союза. Для этого она предоставит Еврокомиссии свои предложения – в рамках реализации соглашения с польскими перевозчиками, которые до 1 марта прекратили блокаду границы с Украиной.

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