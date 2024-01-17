Страйк поляков на границе: Украина выполнила все обязательства перед протестующими

Украина выполнила все обязательства по удовлетворению требований польских протестующих, заблокировавших границу. Так, с 16 января отменяется регистрация в е-очереди на пункте пропуска "Нижанковичи-Мальховице".

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Пилотный проект продлится месяц, после чего будет оценена его эффективность. Об этом говорится в сообщении Минвосстановления в Facebook.

"Еще в конце декабря с польскими коллегами мы согласовали перечень мер по разблокированию границы. Со своей стороны, мы выполнили фактически все, что обещали", — приводит прессслужба слова главы Министерства Александра Кубракова.

Какие условия выполнила Украина?

Договоренности с протестующими также предполагают создание отдельного паса в онлайн-очереди для пустых грузовиков на ЧП "Ягодин-Дорогуск". "Технически эта возможность доступна, как только будет восстановлено стабильное движение на пункте пропуска", – отметили в министерстве.

Еще одно условие — открытие ЧП "Угринов — Долгобычев" для уже выполненных пустых грузовиков. Также министерства согласовали запуск совместной рабочей группы для анализа ситуации на рынке двусторонних перевозок и обеспечения эффективного таможенного и пограничного контроля.

Ее первое заседание прошло 8 января. На нем рассматривался общий план действий на уровне министерств для сбалансирования рынка двусторонних перевозок и уменьшения очередей на границах.

В рамках выполнения условий протестующих Мининфраструктуры Польши обязалось помочь с поиском источников для выплаты компенсаций перевозчикам, потерявшим восточные рынки из-за полномасштабного вторжения страны-террористки РФ в Украину, усилить проверки для предотвращения каботажных перевозок и создать систему контроля за транспортными услугами украинских компаний.

Как сообщал ранее OBOZ.UA, польские перевозчики сняли блокаду для грузовиков во всех трех пунктах пропуска с Украиной: "Краковец", "Рава-Русская" и "Ягодин". В первых двух движение грузовиков было восстановлено около 17 часов, а в третьем – в 20 часов. Примечательно, что снятие блокады произошло досрочно – сначала это было запланировано на 13.00 17 января.

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