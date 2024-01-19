Польша захотела изменить соглашение ЕС и Украины о "транспортном безвизе": чем объясняют

Польша намерена изменить т.н. "транспортный безвиз" ЕС с Украиной, упраздняющий необходимость получения украинскими перевозчиками разрешений на двусторонние и транзитные перевозки в страны союза. Для этого она подаст Еврокомиссии (ЕК) свои предложения – в рамках реализации соглашения с польскими перевозчиками, которые до 1 марта приостановили блокаду границы с Украиной.

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Об этом сообщили в польском Мининфраструктуры. И отметили, что приглашают Украину к сотрудничеству.

"Польша вскоре представит свои предложения по изменениям в соглашение о либерализации перевозок между ЕС и Украиной, и пригласил украинскую сторону к сотрудничеству. Замминистра подчеркнул, что действия Польши в этом направлении направлены на формирование благоприятных условий для обеих сторон", – говорится в сообщении.

В ЕС поддержали Украину, а не Польшу

Ранее же Business Inside сообщал, что ЕС не будет вводить квоты для некоторых украинских продуктов – поскольку ЕК ответила отказом на соответствующий запрос Польши. Более того, ЕК готовит проект постановления о продлении беспошлинной торговли с Украиной. Ожидается, что этот режим будет действовать по крайней мере, до июня 2025 года.

Свою просьбу в Польше обосновывали тем, что импорт украинской продукции в Европу якобы становится проблемой для стран Западной Европы. При чем, речь шла не только о зерне. В частности, отмечали в Польше, Франция, Австрия и Германия поднимали вопрос об угрозе для рынков:

птицеводства;

фруктов;

сахара.

"Эти страны говорят, в частности, о необходимости возобновления тарифных квот, действие которых сейчас приостановлено по правилам ЕС. Мы обратились в Европейскую комиссию с просьбой восстановить тарифные квоты на некоторые чувствительные продукты, но это было отклонено Еврокомиссией", – рассказал министр сельского хозяйства Польши Чеслав Секерский.

Блокирование границы может возобновиться

В то же время, несмотря на снятие поляками блокирования границы с Украиной, протесты могут возобновиться. Ведь, по словам польского политика из ультраправой партии Ruch Narodowy Рафала Меклера, предварительно, протест приостановлен до 1 марта.

"Протест приостановлен до 1 марта. Если нам не удастся найти решение, мы вернемся на границу. Мы оказываем министерству доверие. Это не капитуляция, а стратегическая пауза", – заявил Меклер.

Как сообщал OBOZ.UA, несмотря на блокирование поляками украинской границы, динамика оформлений по импорту автотранспорта на региональных таможнях не претерпела весомых изменений. Но в целом с начала года выросли оформления на некоторых других таможнях, в частности, Волынской. За период блокировки уменьшилось количество легковых автомобилей, ввозимых крупными автовозами.

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