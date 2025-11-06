Под землей застряли 2,5 тыс. человек: российская атака обесточила сразу 8 шахт в Украине

Российский удар 6 ноября обесточил стразу восемь украинских шахт – под землей на момент инцидента находились 2595 горняков. Их подъем на поверхность по состоянию на 14:00 все еще продолжался.

Видео дня

Об этом сообщили в Министерстве энергетикт, не раскрывая пострадавшие предприятия. Известно, что они находятся в Днепропетровской области.

"В результате очередной атаки России на Днепропетровщине обесточены восемь угольных шахт... Спасатели и персонал шахт оперативно организовали вывод людей на поверхность", – говорится в сообщении, в котором также указано, что спасательные работы не завершены.

На момент публикации о погибших и пострадавших не сообщалось. Министерство считает, что целью атаки был срыв отопительного сезона в Украине.

"Россия продолжает энергетический террор. Очередной удар поставил под угрозу жизни тысяч горняков. Россия продолжает воевать с гражданскими. Тактика россиян понятна – оставить украинцев без света и тепла зимой", – отметила министр энергетики Светлана Гринчук.

Днем ранее из-за другого удара были повреждены угольные предприятия в Донецкой области. В Минэнерго констатировали, что они пока не функционируют – повреждены котельная, административные и складские здания.

Как сообщал OBOZ.UA, также в конце октября РФ нанесла удар по обогатительной фабрике в Днепропетровской области. На предприятии обогащается уголь для тепловых электростанций.

8 октября РФ ударила по обогатительной фабрике в Донецкой области. Производство там остановилось, а сотрудников перевели на другие предприятия.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!