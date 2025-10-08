РФ атаковала украинскую фабрику по обогащению угля для ТЭС: оборудование вышло из строя, производство остановлено

Россия 8 октября нанесла удар по фабрике в Донецкой области, где обогащается уголь для тепловых электростанций (ТЭС). Атака стала третьей за последние полтора месяца, производство остановилось.

Об этом сообщили в ДТЭК. Там уточнили, что за сутки это уже второй пострадавший от обстрелов объект компании.

Что известно об атаке

Оборудование фабрики выведено из строя – оно находится " в непригодном состоянии ".

фабрики выведено из строя – оно находится " ". Работу предприятия пришлось законсервировать , обогащение угля прекращено.

, обогащение угля прекращено. Сотрудники фабрики получат работу на других предприятиях.

Во время удара дежурные работники были в укрытии – никто не пострадал.

Почему это важно

Обогащение угля – это ключевой процесс подготовки топлива для ТЭС.

для ТЭС. Процесс является критически важным , поскольку он напрямую влияет на эффективность, экономику и экологичность производства электроэнергии.

, поскольку он напрямую влияет на эффективность, экономику и экологичность производства электроэнергии. Чем выше качество угля, тем больше энергии выделяется при его сжигании – для выработки 1 кВт-ч электроэнергии требуется меньше обогащенного угля , что ведет к существенной экономии топлива.

, что ведет к существенной экономии топлива. Минеральные примеси обладают высокой абразивностью, их удаление снижает износ топливоподающих систем, мельниц для размола угля и нагревательных поверхностей котлов, что продлевает срок службы оборудования ТЭС.

мельниц для размола угля и нагревательных поверхностей котлов, что продлевает срок службы оборудования ТЭС. В целом работа украинских ТЭС на необогащенном угле технически возможна, но крайне нежелательна и неэффективна – большинство энергоблоков ТЭС в Украине спроектированы для сжигания угля с определенными характеристиками, которые достигаются именно за счет обогащения.

Как сообщал OBOZ.UA, также в ночь с 7 на 9 октября российские силы нанесли удар по одной из теплоэлектростанций ДТЭК. Оборудование ТЭС было серьезно повреждено, однако ведутся восстановительные работы.

