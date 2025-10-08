Видео дня
РФ атаковала украинскую фабрику по обогащению угля для ТЭС: оборудование вышло из строя, производство остановлено
Россия 8 октября нанесла удар по фабрике в Донецкой области, где обогащается уголь для тепловых электростанций (ТЭС). Атака стала третьей за последние полтора месяца, производство остановилось.
Об этом сообщили в ДТЭК. Там уточнили, что за сутки это уже второй пострадавший от обстрелов объект компании.
Что известно об атаке
- Оборудование фабрики выведено из строя – оно находится "в непригодном состоянии".
- Работу предприятия пришлось законсервировать, обогащение угля прекращено.
- Сотрудники фабрики получат работу на других предприятиях.
- Во время удара дежурные работники были в укрытии – никто не пострадал.
Почему это важно
- Обогащение угля – это ключевой процесс подготовки топлива для ТЭС.
- Процесс является критически важным, поскольку он напрямую влияет на эффективность, экономику и экологичность производства электроэнергии.
- Чем выше качество угля, тем больше энергии выделяется при его сжигании – для выработки 1 кВт-ч электроэнергии требуется меньше обогащенного угля, что ведет к существенной экономии топлива.
- Минеральные примеси обладают высокой абразивностью, их удаление снижает износ топливоподающих систем, мельниц для размола угля и нагревательных поверхностей котлов, что продлевает срок службы оборудования ТЭС.
- В целом работа украинских ТЭС на необогащенном угле технически возможна, но крайне нежелательна и неэффективна – большинство энергоблоков ТЭС в Украине спроектированы для сжигания угля с определенными характеристиками, которые достигаются именно за счет обогащения.
Как сообщал OBOZ.UA, также в ночь с 7 на 9 октября российские силы нанесли удар по одной из теплоэлектростанций ДТЭК. Оборудование ТЭС было серьезно повреждено, однако ведутся восстановительные работы.
