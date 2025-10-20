Видео дня
Россия ударила по фабрике в Украине: там обогащают уголь для ТЭС
Россия 20 октября нанесла удар по обогатительной фабрике в Днепропетровской области. На предприятии обогащается уголь для тепловых электростанций (ТЭС).
Об этом сообщили в ДТЭК. Там также уточнили, что за последние две месяца это уже шестой удар по угольным предприятиям компании.
Что известно об атаке
- Удар был нанесен утром 20 октября.
- В 14:50 еще продолжалась ликвидация последствий атаки.
- О состоянии оборудования на предприятии не сообщается.
- Сотрудники фабрики, к счастью, не пострадали.
Почему это важно
- Обогащение угля – это ключевой процесс подготовки топлива для ТЭС.
- Процесс является критически важным, поскольку он напрямую влияет на эффективность, экономику и экологичность производства электроэнергии.
- Чем выше качество угля, тем больше энергии выделяется при его сжигании – для выработки 1 кВт-ч электроэнергии требуется меньше обогащенного угля, что ведет к существенной экономии топлива.
- Минеральные примеси обладают высокой абразивностью, их удаление снижает износ топливоподающих систем, мельниц для размола угля и нагревательных поверхностей котлов, что продлевает срок службы оборудования ТЭС.
- В целом работа украинских ТЭС на необогащенном угле технически возможна, но крайне нежелательна и неэффективна – большинство энергоблоков ТЭС в Украине спроектированы для сжигания угля с определенными характеристиками, которые достигаются именно за счет обогащения.
Как сообщал OBOZ.UA, еще 8 октября РФ нанесла удар по обогатительной фабрике в Донецкой области. Производство там остановилось, а сотрудников перевели на другие предприятия.
