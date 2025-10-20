Россия ударила по фабрике в Украине: там обогащают уголь для ТЭС

Россия 20 октября нанесла удар по обогатительной фабрике в Днепропетровской области. На предприятии обогащается уголь для тепловых электростанций (ТЭС).

Об этом сообщили в ДТЭК. Там также уточнили, что за последние две месяца это уже шестой удар по угольным предприятиям компании.

Что известно об атаке

Удар был нанесен утром 20 октября.

В 14:50 еще продолжалась ликвидация последстви й атаки.

й атаки. О состоянии оборудования на предприятии не сообщается.

Сотрудники фабрики, к счастью, не пострадали.

Почему это важно

Обогащение угля – это ключевой процесс подготовки топлива для ТЭС.

для ТЭС. Процесс является критически важным , поскольку он напрямую влияет на эффективность, экономику и экологичность производства электроэнергии.

, поскольку он напрямую влияет на эффективность, экономику и экологичность производства электроэнергии. Чем выше качество угля, тем больше энергии выделяется при его сжигании – для выработки 1 кВт-ч электроэнергии требуется меньше обогащенного угля , что ведет к существенной экономии топлива.

, что ведет к существенной экономии топлива. Минеральные примеси обладают высокой абразивностью, их удаление снижает износ топливоподающих систем, мельниц для размола угля и нагревательных поверхностей котлов, что продлевает срок службы оборудования ТЭС.

мельниц для размола угля и нагревательных поверхностей котлов, что продлевает срок службы оборудования ТЭС. В целом работа украинских ТЭС на необогащенном угле технически возможна, но крайне нежелательна и неэффективна – большинство энергоблоков ТЭС в Украине спроектированы для сжигания угля с определенными характеристиками, которые достигаются именно за счет обогащения.

Как сообщал OBOZ.UA, еще 8 октября РФ нанесла удар по обогатительной фабрике в Донецкой области. Производство там остановилось, а сотрудников перевели на другие предприятия.

