Почему в Украине дорожает доллар: банкир назвал главную причину шторма на валютном рынке

Наличный доллар в Украине за последние дни заметно подорожал. Средний курс продажи в обменниках сместился в сторону 38,5 грн, а некоторые точки продают "бакс" и по 39 грн. Главной причиной колебаний стала подготовка рынка к отмене фиксированного курса доллара.

Видео дня

Об этом в комментарии OBOZREVATEL рассказал начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой. Однако, по его словам, экономических предпосылок для кардинального изменения курсового коридора все же нет.

"Главным образом рынок ожидает возврата к плавающему курсу валют", – отметил Лесовой. Кроме того, на повышение курса доллара оказали влияние и такие факторы:

последствия сокращения экспортных поступлений (в частности, из-за блокирования Россией морских путей экспорта продовольствия);

сокращение обменных пунктов (по разным причинам, в том числе из-за лишения лицензий на фоне нарушения правил);

попытки обменных пунктов "перестраховать" собственные риски в преддверии возвращения свободного курса.

"Условия ограниченного предложения автоматически оказывают давление на продавцов. Но все эти причины не являются основными, а лишь ситуативными. Для граждан очень важно сохранять трезвый расчет, понимая, что такая ситуация в определенной степени ожидаема", – предупредил Лесовой.

По его прогнозам, Украина может вернуться к плавающему курсу доллара уже в сентябре. Тогда на рынке возможна определенная "курсовая качка": когда ситуативно курс будет идти вверх или падать вниз (но не более чем на 4-5% с обязательным возвращением в объективный коридор). Такая ситуация, по расчетам банкира, должна стабилизироваться примерно за месяц.

Как сообщал OBOZREVATEL, руководитель аналитического отдела Concorde Capital Александр Паращий считает, что сейчас наиболее разумным поведением для украинцев будет не скупать массово доллары. Впрочем, как и продавать их в больших масштабах. Вместо этого, по его словам, целесообразнее вложиться в облигации внутренних государственных займов (ОВГЗ).

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!