НБУ лишил лицензии крупнейшую сеть обменников в Украине

Национальный банк Украины (НБУ) отозвал лицензию у крупнейшего небанковского обменника "Финод". У компании – более 400 пунктов обмена валют в 16 областях страны.

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Об этом говорится в сообщении НБУ 21 августа. Отмечается, что решение принято в связи с невыполнением обязательства "принять меры по устранению нарушений и причин, способствовавших совершению нарушения".

Такое обязательство НБУ возложил на "Финод" еще в июле. Выполнить требования НБУ обменник должен был до 2 августа, однако не сделал этого.

Нарушением являлось непредоставление информации и документов во исполнение постановления Об особенностях применения процедур регистрации и лицензирования участников рынка небанковских финансовых услуг в период действия военного положения".

У компании "Финод" по состоянию осень 2022 года было 432 обменника. Как сообщали СМИ, во время войны их количество увеличилось вдвое (данные реестра обменников закрыты на время военного положения).

Ключевой владельцем сети является одессит Алексей Штевнин с долей 85%. Он ведет бизнес в сфере оптовой торговли кофе, чаем и пряностями. Руководителем "Финод" указан Максим Ткаленко.

Как сообщал OBOZREVATEL, с 19 августа НБУ переписал правила для валютных обменников. В частности, изменения касаются требований к предоставлению информации клиентам пунктов обмена валют.

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