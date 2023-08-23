За сутки банки резко изменили курс доллара: что происходит на валютном рынке Украины
Украинские банки изменили курс наличного доллара. Утром 23 августа его віставили на среднем уровне 37,8/38,5 грн (покупка/продажа). Это сразу на 30 коп. выше в покупке, чем днем ранее, и на 20 коп. – в продаже.
Среди крупных учреждений самую высокую стоимость американской валюты в покупке выставил ПУМБ – 38 грн. За ним:
- Укрэксимбанк, Райффайзен Банк – 37,9 грн;
- Креди Агриколь Банк – 37,8 грн;
- ПриватБанк – 37,75 грн;
- Укргазбанк – 37,55 грн.
Продает доллар дороже всего Креди Агриколь Банк – по 38,95 грн. Далее идут:
- Райффайзен Банк – 38,8 грн;
- ПУМБ – 38,75 грн;
- Укрэксимбанк – 38,7 грн;
- Укргазбанк – 38,55 грн;
- ПриватБанк – 38,35 грн.
Некоторые же крупные банки устанавливают карточный курс, но в настоящее время он работает только для операции покупки иностранной валюты с последующим внесением на депозит. Просто так купить доллары на карту невозможно – запрет действует еще с начала войны.
На черном рынке курс также повысили
Подорожал доллар и на черном рынке. Там его установили на уровне 38,28/38,6 грн (покупка/продажа), что:
- на 21 коп. дороже в покупке, чем днем ранее;
- на 35 коп. – в продаже.
Какой курс поставил НБУ
Официальный курс доллара, по данным Нацбанка, остается фиксированным. Он составляет 36,56 грн.
Что дали последние валютные послабления обычным людям
Тем временем, эксперты отмечают: валютные послабления от 12 августа ничего обычным людям не дали, говорится в материале OBOZREVATEL. И на курс доллара в банках и обменниках не повлияют.
"В НБУ надеются, что это позволит привлекать больше долларов из-за границы. К примеру, более активно нерезиданты будут покупать облигации внутренних государственных займов (ОВГЗ). Однако оно не будет работать, потому что завести ты доллары сможешь, а вывести будет очень сложно. Т.е., никакой особенной роли для балланса валюты это не сыграет", – объяснил руководитель аналитического отдела Concorde Capital Александр Паращий.
Как сообщал OBOZREVATEL, по словам того же Паращия, сейчас более разумным поведением для украинцев будет не скупать массово доллары. Впрочем, как и продавать их в больших масштабах. Вместо этого, по его словам, целесообразнее вложиться в облигации внутренних государственных займов (ОВГЗ).
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