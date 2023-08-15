Что будет происходить с долларом осенью: украинцам рассказали, к чему готовиться

Текущая стабильность на наличном валютном рынке Украины будет продолжаться по крайней мере, до конца 2023 года. Собственно, грядущей осенью наличный доллар все также будет стоить в районе 37 грн.

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Об этом OBOZREVATEL рассказал руководитель аналитического отдела Concorde Capital Александр Паращий. Он отметил: возможные колебания составят 50 копеек.

"Прогноз такой, что в принципе, каких-либо серьезных изменений не будет. То есть курс будет где-то в районе 37 грн за доллар до конца года. Возможные колебания – может, 50 копеек", – сказал эксперт.

Впрочем, отметил он, если Нацбанк в течении этого времени отважится на отмену фиксированного курса, то "произойдут более резкие колебания курса". Однако, подчеркнул эксперт, "скорее всего, он все-равно будет около 37 грн".

Что дает стабильность

По его словам, текущая курсовая стабильность достигнута за счет нескольких факторов. Прежде всего:

улучшения настроений – "люди видят, что официальный курс больше года остается стабильным" (НБУ установил официальный курс доллара на текущем уровне 35,56 грн 21 июля 2022 года. – Ред.);

роста золотовалютных резервов;

жестких валютных ограничений НБУ, "не позволяющие покупать валюту для того, чтобы ее вывести за границу".

"Люди видят, что власть контролирует ситуацию. Соответственно, это улучшает ожидания – ведь чем дольше длится период стабильности, тем больше вероятность (по крайней мере, в головах людей), что дальше все так же будет стабильно", – объяснил эксперт.

Стоит ли скупать доллары

В то же время, отметил он, ввиду сложившейся ситуации более разумным поведением для украинцев будет не скупать массово доллары. Впрочем, как и продавать их в больших масштабах. Вместо этого, по его словам, целесообразнее вложиться в облигации внутренних государственных займов (ОВГЗ).

"Если говорить о горизонте инвестирования, к примеру, в 2-3 года, мы відим, что ставки по ОВГЗ доходят до около 20%. Соответственно, было бы более стратегически вкладывать гривню в них. Ведь вряд ли доллар будет дорожать на более чем 20% в год", – объяснил эксперт.

Впрочем, признал он, ввиду войны в целом что-либо прогнозировать сейчас тяжело. Поэтому "полностью доверять гривне было бы наивно".

Выход – вкладывать деньги в разные ресурсы. "Всегда должна быть здоровая диверсификация", – констатировал Паращий.

Как сообщал OBOZREVATEL, утром 15 августа же украинские банки выставили наличный курс доллара на уровне 37/37,65 грн (покупка/продажа). Что полностью соответствует показателям предыдущего дня.

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