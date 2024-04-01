С 1 апреля выплаты вырастут до 16 тысяч: за предоставление работы каким лицам можно получить компенсации от государства

Украинские работодатели с 1 апреля начнут получать увеличенные компенсации за трудоустройство определенных категорий людей. К примеру, на оплату работы трудоустроенных по направлению центров занятости внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) будут выдавать до 16 тыс. грн.

Об этом сообщили в Кабинете министров. Там отметили: размер компенсаций изменился в связи с увеличением минимальной зарплаты до 8 тыс. грн – также с 1 апреля.

"С 1 апреля 2024 года согласно Закону "О Государственном бюджете Украины на 2024 год" минимальная заработная плата в Украине повысится до 8 тыс. грн. В этой связи изменится размер некоторых выплат, касающихся сферы занятости, размер которых согласован с минимальной зарплатой. В частности повышение размера минимальной заработной платы в Украине повлияет на размер компенсационных выплат работодателям", – говорится в сообщении.

Сколько государство будет компенсировать работодателям денег

По новым "расценкам", на оплату работы трудоустроенных по направлению центров занятости внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) будут выдавать до 16 тыс. грн. Продолжительность такой компенсации составляет 6 месяцев. А для лиц, имеющих дополнительные гарантии в трудоустройстве – 12 месяцев, за каждый нечетный месяц. Кроме того:

До 8 тыс. грн – компенсация работодателям за трудоустройство людей с инвалидностью, участников боевых действий.

Продолжительность такой компенсации составляет 6 месяцев на каждый нечетный месяц работы работника.

До 4 тыс. грн – компенсация за трудоустройство молодежи из числа зарегистрированных безработных.

Продолжительность компенсации – 6 месяцев на каждый нечетный месяц работы работника.

До 8 тыс. грн – компенсация за трудоустройство внутри перемещенных лиц.

Продолжительность компенсации – не более 3 месяцев. Для людей с инвалидностью – не больше 6 месяцев.

До 4 тыс. грн – пособие по частичной безработице в расчете на одного работника или физлица-предпринимателя ("ФОПа").

Продолжительность пособия составляет не более 180 календарных дней суммарно в течение 36 месяцев.

12 тыс. грн в месяц – максимальный размер оплаты труда за участие в общественно полезных работах.

Работодатели перепишут украинцам зарплаты

В то же время Нацбанк прогнозирует рост зарплат в Украине – причем не только номинальных, но и реальных. Т.е. покупательная способность украинцев вырастет.

Причиной этого процесса в регуляторе называют рост конкуренции среди работодателей за квалифицированных специалистов. При этом там отмечают: бизнес уже запустил процесс повышение оплаты труда своих сотрудников.

"Многие компании проводят не только номинальное повышение оплаты труда, но и реальное – то есть выше уровня инфляции. По оценкам НБУ, в прошлом году реальные зарплаты в Украине в среднем выросли на 3,5%", – рассказали в регуляторе.

В то же время, отмечается, что процесс повышение зарплат продолжится и в будущем. При этом его будет сопровождать понижение уровня безработицы.

"Число вакансий растет. Однако предприятиям часто не удается найти специалистов с необходимыми навыками из-за структурных перекосов на рынке труда. Еще до полномасштабной войны предприятия сталкивались с проблемой поиска квалифицированных кадров, а мобилизация и значительная миграция еще больше усложнили этот процесс. В результате безработица сокращается, но очень медленно", – объяснили в НБУ.

Результатом этого, как отмечается, стало увеличение спроса на квалифицированных работников. И этот спрос будет только увеличиваться.

"НБУ прогнозирует дальнейшее снижение безработицы и рост зарплат. Спрос на квалифицированных работников будет только увеличиваться", – констатировали в Национальном банке.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в Украине все популярнее становится удаленная работа. При этом соискатели нередко ищут вакансии, не требующие особого опыта. И не без причины – на некоторых позициях можно зарабатывать таким образом около 30 тыс. грн.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!