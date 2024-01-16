"Patreon на минималках": Monobank объявил о запуске необычной услуги

Украинский Монобанк запускает услугу "База", с помощью которой стримеры смогут легально собирать донаты с подписчиков. Тариф составляет 3%. Пока что услуга доступна только в формате бета-тестирования.

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Об этом сообщил один из сооснователей Монобанка Олег Гороховский. Он назвал новую функцию "Patreon на минималках".

"Мы создали инструмент для монетизации творчества – это "База" от Monobank (Patreon на минималках). Благодаря "Базе" ваши зрители могут донатить и подписываться на ваш ФЛП! Мы начинаем открытое бета-тестирование проекта", – сообщил Гороховский.

Для того, чтобы воспользоваться услугой "База", нужно иметь ФЛП именно в Монобанке. Участие в бета-тесте доступно после авторизации на base.monobank.ua. Уже есть следующие функции:

получение донатов;

создание планов подписок разных уровней;

вывод QR-кодов и анимации донатов на стрим.

В будущем услугу планируют расширять. В частности, по словам Гороховского, появится больше анимаций, а также возможность заказывать с помощью донатов музыку.

Patreon – это платформа монетизации, предоставляющая создателям контента бизнес-инструменты для продажи цифровых продуктов. Сервис помогает криэйторам и артистам получать постоянный доход от подписок, предоставляя награды и бонусы своим поклонникам.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее клиентка Монобанка пожаловалась на то, что ее счет был заблокирован после того, как она получила на карту 19 тыс. грн от своей подруги. Она утверждает, что та возвращала ей долг.

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