Украинка получила на карту долг от подруги, а ее счет мгновенно заблокировали: какой документ обязательно нужно иметь

Клиентка Монобанка пожаловалась на то, что ее счет был заблокирован после того, как она получила на карту 19 тыс. грн от своей подруги. Она утверждает, что та возвращала ей долг.

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"Одолжила подруге деньги (50000 грн). Она возвращает частями, бросила мне 19000 грн на карту "Моно", за что меня банк заблокировал. Предоставила квитанцию со своей стороны, предоставила квитанцию со стороны подруги. Объяснила, что я в декрете, зарабатывает мужчина который военный. Но сколько ни объясняй, ни сроков ни конкретики", – пожаловалась клиентка банка на специализированном форуме Минфин.

Нет "лайфхаков", как обойти финансовый мониторинг, рассказывает OBOZ.UA Андрей Дубас, президент Ассоциации украинских банков. Финансовый мониторинг был создан для того, чтобы подозрительные операции клиентов не остались без внимания.

"Если вы на вашу карту всегда 15-го получаете аванс, 1-го – зарплату. Вам немного помогают кто-то из родственников. И вы ежемесячно получаете где-то 20 тыс. грн, но вдруг на карту поступили 50 тыс., 100 тыс., или еще большая сумма – это будет нетипичная для вас операция. И банк попросит объяснить эту операцию", – объясняет банкир.

Дубас советует всегда следить за своей финансовой гигиеной. К примеру, если вы кому-то дали в долг 100 тыс. грн наличными, а должник возвращает вам эту сумму в течение 10 месяцев по 10 тыс грн, сразу приготовьте договор займа. Даже если вы доверяете тому, кому вы предоставили средства, такой договор может стать документом, который вы по требованию сможете предоставить банку.

Как сообщал OBOZ.UA, за подозрительные операции блокируют и карточки физических лиц. К примеру, финансовые учреждения замораживают счета после подозрительных переводов, если клиент не мог документально подтвердить происхождение средств. В то же время, все чаще штрафуют и банки: из-за того, что они не слишком тщательно проверяли своих клиентов и пропустили нарушения.

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