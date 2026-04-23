В энергетике Украины разоблачили новую схему: как в "Укрэнерго" украли 447 млн грн

В "Укрэнерго" годами действовала коррупционная схема по хищению средств госпредприятия во время полномасштабного вторжения. Нанесенный бюджету ущерб правоохранители оценивают в более чем 440 млн грн.

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины. К сделке причастны шесть руководителей предприятий в Киеве и Харькове, которые занимаются поставками электроэнергии для промышленных потребителей.

Результаты расследования

В 2022-2025 годах участники организованной группы реализовали схему, которая позволяла присваивать средства "Укрэнерго" через манипуляции с закупкой электроэнергии .

. Для этого фигуранты занижали перед компанией прогнозируемые объемы потребления электроэнергии конечными потребителями, что приводило к образованию значительного отрицательного небаланса.

Фактически электроэнергия поставлялась потребителям, однако оплата за нее в "Укрэнерго" не поступала , тогда как участники схемы получали полную оплату от клиентов.

Полученные средства дельцы выводили в тень через подконтрольные компании, обналичивали и распределяли между собой.

После накопления задолженности перед "Укрэнерго" подконтрольные предприятия прекращали деятельность , а клиентскую базу передавали другим фирмам.

По данным следствия, общая сумма ущерба составляет 447 млн грн.

Процессуальные действия

В рамках следственных действий проведено 26 обысков, в ходе которых изъяты смартфоны, компьютерная техника, печати, документация и черновые записи с доказательствами преступлений. В результате шести участникам схемы сообщено о подозрении по чч. 3, 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины – им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Сейчас продолжается досудебное расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности.

Ранее OBOZ.UA уже сообщал о другой разоблаченной схеме в энергетике, которая позволила разворовать почти 68 млн грн бюджетных средств. Подсанкционный бизнесмен и топ-менеджеры областной энергокомпании присваивали государственные деньги через фиктивное трудоустройство с зарплатой 1,5 млн грн в месяц.

