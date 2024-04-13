Отключение электроэнергии в Украине: в "Укрэнерго" призвало всех украинцев сделать одно действие

В Украине в Харьковской области применены аварийные отключения. В часы суточного максимума потребления с 19:00 до 21:00 диспетчерский центр "Укрэнерго" призывает ограничить пользование мощными энергоемкими приборами. В Криворожье продолжают действовать лимиты потребления для промышленных потребителей.

В часы вечернего максимума потребления в энергосистеме не хватает электроэнергии – имелся дефицит. Для поддержки баланса в энергосистеме Диспетчерский центр "Укрэнерго" с 19.00 до 22.00 привлекает аварийную помощь от операторов энергосистем Польши, Словакии, Румынии общим объемом 1800 МВт*ч.

Харьковщина: сложная ситуация и новые графики

В Харькове и области обновили график почасовых отключений электроэнергии. Нынешнее расписание действует с 10 по 14 апреля, а обновленное – с 14 по 21 апреля. Соответствующий документ был опубликован в обладминистрации. В нем указаны названия населенных пунктов, улиц, очереди и период, в который свет точно не будет. Предполагается, что свет потребителям следует отключать на 3 часа в сутки, а не на 7, как до 14 апреля.

В облэнерго также предупредили жителей области: риск незапланированных отключений все еще есть. "После вражеских обстрелов ситуация с энергоснабжением в Харькове и Харьковской области остается сложной", – заявили в "Харьковоблэнерго".

"Сейчас анализируем последствия вражеской атаки и при необходимости вводим сетевые ограничения, исходя из текущей ситуации в энергосистеме. Еще раз обращаемся к вам с просьбой набраться выдержки и с пониманием отнестись к возможным незапланированным отключениям и тем неудобствам, которые в этой связи могут возникать", – объяснили энергетики

Киевская область: разбита Трипольская ТЭС

На Трипольской ТЭС в Украинке несколько дней будет продолжаться тушение пожара и разбор завалов, рассказала заместитель министра энергетики Светлана Гринчук в эфире телемарафона. Избежать отключений света в Киевской области удалось благодаря тому, что энергетики применили различные схемы подключений и переподключения потребителей.

"Трудно сказать точно (когда будут известны последствия, – Ред.), поскольку еще продолжается разбор завалов, ликвидация пожара. И это будет продолжаться, к сожалению, несколько дней, поскольку разрушения были действительно значительными. И я думаю, что через несколько дней мы уже Будем иметь более ясную картину того, можно ли будет восстановить какое-либо оборудование или восстановить станцию хотя бы частно. Или уже будем искать другие источники, то есть будем полагаться на другие объекты генерации", – сказала Гринчук.

Будет ли новый блекаут и когда будет ждать плановых отключений

Весной 2024-го Россия перешла к новой фазе энергетического террора в Украине, прицельно обстреливая тепловые электростанции (ТЭС). "На сегодняшний день у нас такие обстоятельства, что почти каждая ТЭС повреждена ", – рассказал OBOZ.UA директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко.

По его словам, после уничтожения россиянами Трипольской ТЭС ситуация стала еще более сложной, но принципиальных изменений не произошло. Как добавил бывший министр энергетики и глава Всеукраинской энергетической ассамблеи Иван Плачков, ситуацию с энергоснабжением Украины следует рассматривать не отдельными регионами, а комплексно.

По мнению Плачкова, избежать масштабных плановых отключений света летом вряд ли удастся. "Не исключено, что будут сокращения поставок электроэнергии и графики отключений в летний период. Мы уже компенсируем электроэнергию за счет импорта", - рассказал он.

Омельченко дает несколько иные прогнозы. "При нынешней ситуации тотальный блекаут стране не грозит, массовых отключений по всей Украине тоже не будет", – подчеркивает эксперт. Однако такие его расчеты относятся только к текущей ситуации, а в случае повторного обстрела возникнет "совершенно новая обстановка", сказал эксперт.

Гринчук также считает , что графики отключения света могут быть введены в случае новых обстрелов. , и снова будет вводить его в работу", – добавила Гринчук.

Как сообщал OBOZ.UA, пока в Украине не планируется повышать тариф на электроэнергию с текущих 2,64 грн за 1 кВт*ч. без учета объема потребления. Однако исключать это нельзя – в первую очередь из-за необходимости проведения ремонтов энергообъектов, поврежденных россиянами.

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