Масштабы разрушений – ужасные: Россия полностью уничтожила Трипольскую ТЭС в Украине

Российский массированный удар по энергетике Украины 11 апреля привел к полному уничтожению Трипольской теплоэлектростанции (ТЭС) в Киевской области. В результате попаданий на станции возник масштабный пожар в турбинном цехе. Энергетики называют масштабы разрушений "ужасными".

Кроме того, после разрушения Трипольской ТЭС "Центрэнерго" потеряло 100% генерации. Об этом сообщил председатель наблюдательного совета "Центрэнерго" Андрей Гота агентству "Интерфакс-Украина".

По словам Готы, на ТЭС продолжаются работы по локализации огня. "Все работники, которые были на смене при обстреле, живы", – добавил Гота.

Трипольская ТЭС была крупнейшим поставщиком электроэнергии в Киевской, Черкасской и Житомирской области. "Масштабы разрушений – ужасные. Деньгами это не оценить", – сказал Гота.

В то же время городской голова Украинки в Киевской области Александр Туренко сначала призвал жителей города плотно закрыть окна из-за попадания продуктов горения в воздух. Но спустя некоторое время Туренко отредактировал пост, и в тексте остался только призыв зарядить устройства и сделать запасы воды.

После массированной российской атаки на энергетику, депутаты Верховной Рады вызвали министра инфраструктуры Александра Кубракова и главу Госагентства восстановления Мустафу Найема на заседание. Им хотят задать вопросы о защите критической инфраструктуры, сообщил нардеп Ярослав Железняк ("Голос").

Напомним, еще 25 июля 2022 года российские войска оккупировали Углегорскую ТЭС в Донецкой области. А 22 марта 2024 года полностью уничтожили Змиевскую ТЭС в Харьковской области.

Как сообщал OBOZ.UA, 11 апреля Россия нанесла удары ракетами и дронами по ТЭС, подстанциям и подземным хранилищам газа (ПХГ) в Харьковской, Запорожской, Одесской, Львовской, Киевской областях. Самая сложная ситуация на Харьковщине – там с 6:31 утра графики аварийных отключений света. В других регионах ограничения пока не применяли.

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