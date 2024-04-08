Сколько нужно будет платить за электроэнергию: украинцам рассказали о планах на тариф

В настоящее время в Украине не планируют повышать тариф на электроэнергию с текущих 2,64 грн за кВт*ч без учета объема потребления. Однако исключать этого нельзя – прежде всего, из-за необходимости проведения ремонтов поврежденных россиянами энергообъектов.

Об этом сообщила заместитель министра энергетики Светлана Гринчук. Она отметила: сейчас в министерстве проводят расчеты по пересмотру тарифа.

"На сегодняшний день окончательного решения относительно этого [пересмотра тарифа для населения] еще нет. Потому что для начала нам нужно полностью понять, насколько мы сможем восстановить энергосистему до того уровня, чтобы покрывать все потребление", – говорится в сообщении.

При этом она подчеркнула: сейчас Минэнерго активно работает с партнерами относительно помощи, которую они могут предоставить Украине. В частности, для:

восстановления ее поврежденных энергообъектов;

введения в работу новой генерации, чтобы успешно пройти летний и зимний периоды.

Однако, признала замминистра, из-за сложной ситуации нельзя исключать того, что тариф на электроэнергию для населения будет пересмотрен.

"Мы все подсчитываем, рассчитываем – и решение будет приниматься. Но это не сейчас, еще его нет", – резюмировала она.

Мы же напомним: в апреле истекает срок действия PSO (public service obligations, возложение особых обязанностей на поставщиков энергоресурсов). Поэтому у правительства есть возможность повысить стоимость электроэнергии.

Однако, по данным OBOZ.UA, решение о повышении тарифа сейчас не разрабатывают. "Не ко времени", – коротко ответили на вопрос о возможном подорожании коммуналки собеседники в правительстве.

Какой тариф действует сейчас

В то же время, за апрель украинцам нужно будет платить по тому же тарифу, что и раньше. Он составляет 2,64 грн за кВт*ч без учета объема потребления.

Таким образом, семья из трех человек, которые живут в квартире с электроплитой и бойлером и потребляют, к примеру, 300 кВт*ч электроэнергии в месяц, заплатит за нее 792 грн. Но только, если у нее не установлен двухтарифный счетчик – в таком случае сумма может сократиться сразу на 264 грн – до 528 грн.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, при контрольном снятии показаний счетчика электроэнергии контроллеры не завышают данные прибора – ведь энергокомпания сама заинтересована в правильном начислении объемов потребленной электроэнергии. Более того, это приносит пользу и самим потребителям, поскольку таким образом поставщик может найти ошибки в начислении объемов потребленного ресурса.

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