Почти каждая ТЭС "разбита": будет ли новый блекаут и когда ждать отключений света в Украине

Весной 2024 года Россия перешла к новой фазе энергетического террора в Украине, прицельно обстреливая тепловые электростанции (ТЭС). Хотя полный блекаут не предполагается, эта стратегия может повлечь за собой увеличение плановых отключений электроэнергии летом, когда повышается потребление. Однако у экспертов отрасли нет единого мнения по поводу вероятности таких отключений.

Об этом OBOZ.UA рассказали энергетические эксперты. "На сегодняшний день у нас такие обстоятельства, что почти каждая ТЭС повреждена ", – констатировал директор энергетических программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко.

Бывший министр энергетики и глава Всеукраинской энергетической ассамблеи Иван Плачков уверен – избежать масштабных плановых отключений света летом вряд ли удастся. "Не исключено, что будут сокращения поставок электроэнергии и графики отключений в летний период. Мы уже компенсируем электроэнергию за счет импорта", – рассказал он.

Он отмечает, что из-за полного разрушения украинских электросетей могут быть применены массовые отключения, но только на летний период, когда температура начнет расти, а потребление электроэнергии увеличится. Украина уже получает помощь из европейских энергосистем, в частности из Румынии, Словакии и Польши. Это позволяет диспетчерам и инженерам сконцентрироваться на том, чтобы как можно скорее возобновить поставки.

Омельченко дает несколько другие прогнозы. "При нынешней ситуации тотальный блекаут стране не грозит, массовых отключений по всей Украине тоже не будет", – подчеркивает эксперт.

Однако такие расчеты относятся только к текущей ситуации, а в случае повторных обстрелов возникнет совершенно новая обстановка. В таком случае трудно будет оценить нанесенный ущерб и время на восстановление.

Трипольская ТЭС разрушена: успеют ли восстановить до зимы

Омельченко рассказывает, что в данном контексте есть "ряд неопределенностей" относительно возможного возобновления поколения на Трипольской ТЭС. Эксперт отмечает: неизвестно, насколько серьезно повреждена сама станция. Но если учесть утверждение руководителя "Центрэнерго" Юрия Власенко о ее полном разрушении, то процесс восстановления может занять большое количество времени, отмечает Омельченко.

Даже если удастся провести восстановительные работы, возможно, один из блоков останется в консервации или будет неисправным. В этой связи, даже если определенные меры восстановления будут приняты, прогнозировать его полное восстановление и использование в следующем отопительном сезоне остается сложной задачей.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Россия 11 апреля нанесла удары ракетами и дронами по ТЭС, подстанциям и подземным хранилищам газа (ПХГ) в Харьковской, Запорожской, Одесской, Львовской, Киевской областях. Полностью уничтожена Трипольская ТЭС в Киевской области.

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