США и страны из клуба производителей нефти ОПЕК могут повлечь за собой обвал цен на нефтяном рынке, вроде того, что произошло в 1980-х годах и способствовало распаду СССР. Ресурсо-ориентированная российская экономика может этого не пережить и может повторить сценарий Советского Союза, прямой преемницей которого страну считают в Кремле.

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Как сообщает Reuters, об этом говорилось в докладе Центрального банка РФ, презентованном российскому премьер-министру Михаилу Мишустину в феврале. Впрочем, каким образом США могут заполнить рынок нефтью, а также, насколько это возможно, в докладе не указано.

Эксперты российского Центробанка подчеркивают, что ОПЕК обладает практически рекордно высокими свободными мощностями, которые по объему эквивалентны российскому экспорту сырой нефти.

"Исторический прецедент - после периода высоких цен на нефть в 1974-1985 годах, 18 (!!!) лет низких цен на нефть", – сказано на слайде презентации под названием "Советское падение цен на нефть".

Прогноз был представлен накануне переговоров президента США Дональда Трампа с кремлевским диктатором Владимиром Путиным. Ранее Трамп пригрозил ввести дополнительные санкции против России, если Кремль откажется от мирного соглашения. Кроме того, он пообещал увеличить добычу нефти в США и призвал Саудовскую Аравию также приумножить добычу нефти.

Отмечается, что Центробанк РФ уже не в первый раз называет цены на нефть угрозой российской экономике, но насколько конкретно, как именно длительный низкий ценовой цикл может возникнуть, не объяснялось. В то же время журналисты отмечают отсутствие признаков того, что ОПЕК планирует какие-то изменения в политике поставок, которые могли бы привести к резкому росту добычи нефти. В то же время кроме ОПЕК и США добычу нефти увеличивают и другие производители – такие как Гайана, Бразилия и Казахстан.

А как уже сообщал OBOZ.UA, один из крупнейших банков мира Goldman Sachs прогнозирует, что цены на нефть-сырец снизятся до 60 долларов за баррель. Таким образом, финучреждение присоединилось к другим, озвучившим аналогичные прогнозы.

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