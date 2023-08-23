ООН будет помогать украинцам "зимними товарами": объявлен сбор средств

Организация Объединенных Наций (ООН) объявила сбор средств на поддержку Украины и украинцев во время отопительного сезона 2023-2024 гг. Так, ООН планирует доставлять нуждающимся в прифронтовых регионах одежду, отопительные приборы и "прочие зимние товары".

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Кроме того, организация намерена заняться аварийными ремонтами домов в прифронтовых громадах (детали пока неизвестны). Об этом заявил спикер генсека ООН Стефан Дюжаррик в Нью-Йорке, передает "Укринформ".

"Мы вместе с партнерами начали инициативу с призывом собрать 268 млн долларов, чтобы поддержать более 1,3 млн человек конкретной помощью в ближайшие зимние месяцы", – сообщил Дюжаррик.

Кроме помощи жителям прифронтовых районов, ООН планирует оказывать финансовую помощь переселенцам. В частности, помогать им арендовать жилье или оплачивать коммунальные услуги.

"Расчеты по потребностям помощи основываются на опыте прошлой зимой, когда гуманитарные организации предоставили подобные услуги 2,2 млн человек и доставили более 4 тыс. генераторов в условиях острого энергетического кризиса", – отметил Дюжаррик.

По его словам, в Украине "серьезно повреждены" дома, энергетическая, водопроводная и газовая инфраструктура. При этом он напомнил, что зима в Украине фактически длится с октября по март, а температура воздуха периодически может опускаться до минус 30 градусов.

Как сообщал OBOZREVATEL, некоторые пенсионеры в Украине могут получить дополнительные средства от ООН. Однако это касается отдельных категорий украинцев.

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