Кто из украинцев может получить дополнительные выплаты от ООН: озвучены категории граждан

Некоторые пенсионеры могут получить дополнительные средства от ООН (Организация Объединенных Наций). Однако это касается отдельных категорий украинцев.

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Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук в своем Telegram. По его словам, правительство согласовало предложение Минсоцполитики по реализации с участием Всемирной продовольственной программы ООН совместного проекта относительно дополнительных мер по соцподдержке пенсионеров, проживающих на территориях активных или возможных боевых действий.

Так, определен механизм выплаты дополнительной денежной помощи за счет средств ВПП ООН получателям пенсий, в частности, из числа внутренне перемещенных лиц, проживающих на территориях активных или возможных боевых действий.

Пенсионеры, которым будут предоставлять средства, должны соответствовать 3 критериям:

проживать на территориях активных или возможных боевых действий (это касается в том числе ВПЛ);

получать пенсию менее 3000 грн;

не получать с 1 марта дополнительные денежные выплаты от международных организаций после заполнения заявления на платформе есть помощь и государственная помощь на проживание для ВПЛ.

При этом размер пособия будет определяться как разница между 3000 грн и пенсионной выплатой, однако она не может быть меньше 100 грн.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Украине мобилизованные, признанные военнообязанными и пополнившие ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ) или других военных формирований, получают статус военнослужащих. Конкретные суммы заработной платы мобилизованных лиц могут варьироваться и зависят от множества факторов.

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