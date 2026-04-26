Окружение Орбана срочно выводит деньги: олигархи продают активы и готовятся покинуть Венгрию

Лидер партии "Тиса" Петер Мадьяр заявил, что приближенные к Виктору Орбану олигархи уже выводят десятки миллиардов форинтов в Объединенные Арабские Эмираты, США и Уругвай, а также продают медиаактивы и готовятся к выезду из страны. По его словам, налоговая служба уже приостановила часть крупных транзакций из-за подозрений в отмывании средств, а правоохранителей призывают срочно заморозить активы и не допустить побега фигурантов.

Соответствующее обращение он опубликовал в Facebook. Речь идет о масштабных финансовых операциях, которые, по его утверждению, могут свидетельствовать о подготовке к выводу активов из-под возможного контроля венгерских правоохранителей.

Политик также заявил, что Национальная налоговая и таможенная служба Венгрии (NAV) уже приостановила несколько крупных транзакций, которые могут быть связаны с окружением Антала Рогана – одного из ближайших соратников Орбана, которого в Венгрии неоднократно называли "серым кардиналом".

По словам Мадяра, причиной приостановления переводов стали подозрения в возможном отмывании средств. Официального подтверждения этой информации со стороны налоговых органов пока нет, однако само заявление вызвало значительный резонанс в политической среде страны.

Отдельное внимание оппозиционер обратил на продажу ключевых активов представителями приближенного к власти бизнеса. По его словам, сейчас по заниженным ценам продаются крупные медиаактивы, в частности телеканал TV2, другие информационные ресурсы, а также компания Lounge Event Kft.

Именно Lounge Event Kft Мадьяр назвал одним из центральных элементов пропагандистской инфраструктуры власти, через которую годами формировалось политическое влияние правящего лагеря. По мнению политика, быстрая продажа таких активов может свидетельствовать о попытке максимально быстро вывести капитал и дистанцироваться от будущих политических или юридических рисков.

Еще более резонансным стало заявление о том, что часть олигархических семей уже покинула Венгрию, а другие активно готовятся к выезду. В частности, по словам Мадьяра, семья бизнесмена Лоринц Месарош в ближайшее время может отправиться в Дубай.

Сам Месарош считается одним из самых богатых людей Венгрии и одним из ближайших к Орбану бизнесменов, чье стремительное обогащение годами связывали с государственными подрядами и привилегированным доступом к бюджетным ресурсам. Политик также утверждает, что некоторые влиятельные семьи уже забрали детей из школ, организовали дополнительную охрану и готовят логистику для выезда в страны, где сложнее применяются механизмы экстрадиции.

Именно поэтому Мадьяр призвал правоохранительные органы немедленно вмешаться в ситуацию, заморозить активы лиц, причастных к вероятным финансовым злоупотреблениям. В частности, не допустить их выезда в государства, с которыми Венгрия не имеет эффективных процедур возвращения подозреваемых.

Пока никаких официальных подтверждений массового вывода капиталов или продажи активов от правительства Венгрии не поступало. Однако сам масштаб озвученных обвинений уже стал одной из самых громких политических тем в стране.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Виктор Орбан объявил о решении отказаться от своего парламентского мандата. Партия "Фидес" будет трансформирована, и вместо него ее фракцию в Национальной ассамблее возглавит Гергей Гуляш.

