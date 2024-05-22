Официальный курс доллара вышел на новый рекорд: что происходит с валютой в Украине

Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал официальный курс доллара к гривне на 23 мая на уровне 39,83 грн/долл. Это на две копейки выше, чем накануне. Таким образом официальный курс доллара в Украине установил новый исторический рекорд. Впрочем, такой показатель все равно ниже, чем "прописан" в бюджете-2024 – 40,7 грн/долл. Кроме того, колебания остаются несущественными, курс со вчера изменился всего на 0,08%, а с начала года на 5,35%, так что говорить о какой-либо катастрофической девальвации гривни не приходится.

О повышении официального курс доллара свидетельствуют данные НБУ. Предыдущий максимум был установлен только днем ранее на уровне 39,81 грн/долл.

Зампредседателя которого Сергей Николайчук уже объяснял: при режиме управляемой гибкости изменение курса в ту или иную сторону является нормальным явлением. "Как и обещал НБУ, курс может как ослабляться, когда ситуация на рынке ухудшается, так и меняться, когда ситуация улучшается", – сказал Николайчук.

К слову, Международный валютный фонд (МВФ) ожидает, что средний курс американской в Украине в 2024 году составит и вовсе 41 грн. А до конца 2027 года курс может достичь 50,4 грн/долл. Впрочем, аналитики считают, что этот прогноз может и не сбыться.

Например, рассказал в интервью для OBOZ.UA финансовый эксперт Сергей Фурса, в ближайшее время Национальный банк постарается медленно привести курс гривни в диапазон 40-41 грн/доллар. Однако в обозримом будущем курса 50 грн/долл. и выше не будет.

"В ближайшее время курс 50 (грн/доллар. – Ред.) не просматривается вовсе. Прогнозировать на долгую перспективу в Украине? Давайте не будем выставлять себя на посмешище. Во время войны особенно. Может произойти что угодно, поэтому говорить о любых цифрах (курса. – Ред.) до 2027 года – это смешно", – рассказал специалист.

Как сообщал OBOZ.UA, в свою очередь, глава Нацбанка Андрей Пышный рассказал, что после перехода от фиксированного курса к управляемой гибкости валютный рынок функционирует, все больше ориентируясь на спрос и предложение. Текущие же курсовые колебания являются сезонными и не создают какого-либо опасного давления.

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