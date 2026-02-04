Украинцы могут получить деньги за разрушенное жилье: как действовать после обстрела. Инструкция

Россия в очередной раз нанесла ракетные удары по гражданской инфраструктуре Украины и в частности по жилым домам в разных регионах. Украинцы, чье жилье было повреждено или уничтожено в результате атак, могут получить компенсация или сертификат на покупку нового жилья.

Как сообщили в Дії, это можно сделать через программу єВідновлення. Для этого надо:

зафиксировать повреждения в Дії или в ЦНАПе ;

; подать заявление;

дождаться принятого решения ;

; получить компенсацию или жилищный сертификат.

Кроме того, заявку о компенсации можно подать и в международный Реестр убытков в Гааге. После обстрелов подходят следующие категории:

А3.1. Повреждение или уничтожение жилья .

. А3.2. Повреждение или уничтожение нежилого недвижимого имущества .

. А3.3 Потеря жилья или места жительства .

. А2.1. Смерть близкого члена семьи .

. А2.3. Серьезные телесные повреждения.

Выплаты за разрушенное жилье увеличили

В Украине обновили расчетную стоимость ремонтных работ по программе еВідновлення, повысив цены в среднем на 27,5% и добавив новые виды работ – всего их 65. Отмечается, что благодаря этому с 5 января компенсации за поврежденное жилье выросли и будут лучше соответствовать реальной стоимости ремонта.

Впрочем, речь идет не об изменении правил или ограничений программы, а именно о пересмотре цен, по которым формируется чек-лист повреждений. Теперь при оценке повреждений комиссии будут использовать более актуальную стоимость, приближенную к реальным затратам на восстановление жилья. Рост расценок особенно заметен на базовых и наиболее востребованных работах:

замена металлических входных дверей подорожала с 14 415 грн до 31 220 грн;

восстановление фасадов с утеплением с 2 348 грн до 3 021 грн за квадратный метр;

локальный ремонт кровли с 512 грн до 597 грн за квадратный метр.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине готовится обновление модели жилищной политики. В частности, в планах – решение проблемы устаревшего жилого фонда. А также создание рынка социальной аренды, что позволит гражданам получать доступное жилье без необходимости покупки.

