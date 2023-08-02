Новый скандал с закупками для Минобороны: жена собственника компании-поставщика может иметь паспорт России

Вокруг закупок Минобороны разгорелся новый скандал. По данным Центра противодействия коррупции (ЦПК), дочь одного из владельцев компании "ЕДʼЮГЕТ", выигравшей тендер от министерства, приобрела элитную недвижимость в центре Киева на 300 тыс. долларов, а жена владельца компании, вероятно, имеет российский паспорт.

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Об этом рассказала исполнительный директор и член правления ЦПК Дарья Каленюк в своем блоге. Она отметила: "ЕДʼЮГЕТ" получила от Минобороны 185 млн грн по контракту на поставку:

вещевого имущества;

средств защиты для военных.

"Одним из владельцев этой компании оказался экс-министр здравоохранения Максим Степанов, которого НАБУ и САП подозревают в хищении государственных средств на закупках. А в 2023 году совладельцем компании Степанова стал Сергей Косик. Поэтому доля Степанова в ней уменьшилась с 50% до 15%", – сообщила Каленюк.

Она подчеркнула: Косик появился в структуре компании после получения тендеров от Минобороны. Притом для армии он далеко не чужой человек:

с 2013 по 2014 год он был руководителем Крымской воинской части № 2161;

затем до 2019 года занимал должность руководителя Южного регионального управления Государственной пограничной службы.

Жена имеет связи с Россией

Как рассказывает Каленюк, жена Косика Нина была владелицей двух объектов недвижимости в Крыму, в частности квартиры в Севастополе, "основания и источник происхождения средств на которые неизвестны".

"В украинских реестрах эта недвижимость еще жены, а вот по данным журналистов, она продала один из объектов по российскому законодательству. Очень вероятно, что в декларации Косика за 2016 год она указывала оценку этих объектов в рублях, а не в гривнях, ведь сумма договора в рублях почти совпадает со стоимостью, указанной в декларации", – подчеркивает Каленюк.

Кроме того, отмечается, что, судя по ранее опубликованному скрину договора, жена Косика имеет российский паспорт. Впрочем, подтвердить это в ЦПК не могут – как и опровергнуть.

"В то же время по номеру паспорта мы нашли индивидуальный налоговый номер России на Косик Нину Владимировну. Такие же инициалы у жены Косика", – подчеркивает Каленюк.

Севастопольскую квартиру записали и на дочь

Сама квартира в Севастополе, как отмечается, принадлежит не только жене, но и дочери Косика Анастасии, которая владеет и другой недвижимостью: в 2021 году она стала владелицей нежилого помещения в Киеве на 127 квадратных метров. В настоящее время стоимость такого "квадрата" в этом ЖК "стартует от 3 тыс. долларов".

"Откуда у дочери пограничника более 300 тыс. долларов на эту недвижимость или каким образом она была приобретена – вопрос без ответов", – констатирует Каленюк.

Также, рассказывает она, дочь Косика является совладелицей ряда компаний, в частности:

ИППОН, которая занимается предоставлением в аренду и эксплуатацию собственного или арендованного недвижимого имущества. Уставной капитал компании составляет 3 млн грн. Доля Анастасии – 1,5 млн грн;

"Проминтертех", на котором есть еще три объекта недвижимости в Киеве;

нескольких стоматологических клиник "с миллионными оборотами, однако незначительными доходами".

"Похоже, что 23-летняя дочь Косика либо успешная бизнес-леди, либо, что больше похоже на реальность, держатель активов", – иронизирует Каленюк.

Вложились в элитные авто

После победы в тендере для Минобороны компания Степанова – Косика приобрела BMW X7, отмечает член правления ЦПК. На профильных сайтах подобная машина стоит около 3 млн грн.

Каленюк подчеркивает: вероятно, эта BMW была приобретена именно для супругов Степановых. Ведь Косик "является владельцем Toyota Camry 2018 выпуска, последние регистрационные действия по которой происходили в июне 2023 года". Средний ценник на такой автомобиль – "от миллиона гривен".

"Учитывая наличие договоров с Минобороны, появление такого одиозного генерала в компании Степанова выглядит не только подозрительно, но и имеет все номинальные признаки очередной попытки нажиться на нуждах армии", – резюмировала Каленюк.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В ноябре 2022-го Минобороны подписало с фирмой "Львовский арсенал" контракт на поставку крупной партии минометных снарядов – на 1,4 млрд грн (около 38 млн долл.). Однако украинская армия этих снарядов не увидела.

Несколько крупных компаний, занимающихся поставкой продуктов питания военным, нарушили условия договоров, сообщили в Антикоррупционном совете. Так, продукты поставлялись в неполном объеме, а некоторые из них не прошли необходимого исследования.

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