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Новый скандал с закупками для Минобороны: жена собственника компании-поставщика может иметь паспорт России

Роман Костюченко
Рынки и компании
3 минуты
2,1 т.
Вокруг закупок Минобороны разгорелся новый скандал

Вокруг закупок Минобороны разгорелся новый скандал. По данным Центра противодействия коррупции (ЦПК), дочь одного из владельцев компании "ЕДʼЮГЕТ", выигравшей тендер от министерства, приобрела элитную недвижимость в центре Киева на 300 тыс. долларов, а жена владельца компании, вероятно, имеет российский паспорт.

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Об этом рассказала исполнительный директор и член правления ЦПК Дарья Каленюк в своем блоге. Она отметила: "ЕДʼЮГЕТ" получила от Минобороны 185 млн грн по контракту на поставку:

  • вещевого имущества;
  • средств защиты для военных.

"Одним из владельцев этой компании оказался экс-министр здравоохранения Максим Степанов, которого НАБУ и САП подозревают в хищении государственных средств на закупках. А в 2023 году совладельцем компании Степанова стал Сергей Косик. Поэтому доля Степанова в ней уменьшилась с 50% до 15%", – сообщила Каленюк.

Она подчеркнула: Косик появился в структуре компании после получения тендеров от Минобороны. Притом для армии он далеко не чужой человек:

  • с 2013 по 2014 год он был руководителем Крымской воинской части № 2161;
  • затем до 2019 года занимал должность руководителя Южного регионального управления Государственной пограничной службы.

Жена имеет связи с Россией

Как рассказывает Каленюк, жена Косика Нина была владелицей двух объектов недвижимости в Крыму, в частности квартиры в Севастополе, "основания и источник происхождения средств на которые неизвестны".

"В украинских реестрах эта недвижимость еще жены, а вот по данным журналистов, она продала один из объектов по российскому законодательству. Очень вероятно, что в декларации Косика за 2016 год она указывала оценку этих объектов в рублях, а не в гривнях, ведь сумма договора в рублях почти совпадает со стоимостью, указанной в декларации", – подчеркивает Каленюк.

Кроме того, отмечается, что, судя по ранее опубликованному скрину договора, жена Косика имеет российский паспорт. Впрочем, подтвердить это в ЦПК не могут – как и опровергнуть.

"В то же время по номеру паспорта мы нашли индивидуальный налоговый номер России на Косик Нину Владимировну. Такие же инициалы у жены Косика", – подчеркивает Каленюк.

Жена Косика, вероятно, имеет российский паспорт

Севастопольскую квартиру записали и на дочь

Сама квартира в Севастополе, как отмечается, принадлежит не только жене, но и дочери Косика Анастасии, которая владеет и другой недвижимостью: в 2021 году она стала владелицей нежилого помещения в Киеве на 127 квадратных метров. В настоящее время стоимость такого "квадрата" в этом ЖК "стартует от 3 тыс. долларов".

На дочь Косика записана дорогая недвижимость

"Откуда у дочери пограничника более 300 тыс. долларов на эту недвижимость или каким образом она была приобретена – вопрос без ответов", – констатирует Каленюк.

Также, рассказывает она, дочь Косика является совладелицей ряда компаний, в частности:

  • ИППОН, которая занимается предоставлением в аренду и эксплуатацию собственного или арендованного недвижимого имущества. Уставной капитал компании составляет 3 млн грн. Доля Анастасии – 1,5 млн грн;
  • "Проминтертех", на котором есть еще три объекта недвижимости в Киеве;
  • нескольких стоматологических клиник "с миллионными оборотами, однако незначительными доходами".

"Похоже, что 23-летняя дочь Косика либо успешная бизнес-леди, либо, что больше похоже на реальность, держатель активов", – иронизирует Каленюк.

Вложились в элитные авто

После победы в тендере для Минобороны компания Степанова – Косика приобрела BMW X7, отмечает член правления ЦПК. На профильных сайтах подобная машина стоит около 3 млн грн.

Каленюк подчеркивает: вероятно, эта BMW была приобретена именно для супругов Степановых. Ведь Косик "является владельцем Toyota Camry 2018 выпуска, последние регистрационные действия по которой происходили в июне 2023 года". Средний ценник на такой автомобиль – "от миллиона гривен".

"Учитывая наличие договоров с Минобороны, появление такого одиозного генерала в компании Степанова выглядит не только подозрительно, но и имеет все номинальные признаки очередной попытки нажиться на нуждах армии", – резюмировала Каленюк.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • В ноябре 2022-го Минобороны подписало с фирмой "Львовский арсенал" контракт на поставку крупной партии минометных снарядов – на 1,4 млрд грн (около 38 млн долл.). Однако украинская армия этих снарядов не увидела.
  • Несколько крупных компаний, занимающихся поставкой продуктов питания военным, нарушили условия договоров, сообщили в Антикоррупционном совете. Так, продукты поставлялись в неполном объеме, а некоторые из них не прошли необходимого исследования.

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