"Пищевое мародерство": в Антикоррупционном совете при МО заявили о нарушениях при поставке продуктов военным  

Сразу несколько крупных компаний, которые занимаются поставками продуктов питания военным, нарушили условия договоров, сообщают в Антикоррупционном совете. Так, продукты поставляли в неполном объеме, а некоторые из них не прошли необходимого исследования.

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Об этом в своем блоге для издания Цензор написал член Антикоррупционного совета при Министерстве обороны Геннадий Кривошея. Так, Только за прошлую неделю "Контракт Продрезерв 5" трижди привозил продукты в одну из воинских частей в Харьковскую область с существенно меньшим количеством товаров, пише Кривошея.

"При каждой поставке было зафиксированы существенную нехватку товара на общую сумму более чем на 5 млн грн. Выглядит как какае-то схема: поставщик привозит товар на 1 млн грн, а в документах прописывает количество на 2 млн грн", – утверждает член Антикоррупционного совета при Минобороны.

Военные заметили нехватку, составили акт и направили его к руководству. Также об этом проинформировали и членов Антикоррупционного совета при Минобороны. К слову, "Контракт Продрезерв 5" принадлежит двум жительницам Днепра – Евгении Шелест и Диане Шаркун. В 2023-м компания выиграла тендеры на 3,9 млрд грн.

Подобная ситуация произошла и с "Атомсервис" в Сумской области. Там также привозят продукты на меньшую сумму и с задержками, отмечает Кривошея. "Кроме того, при приеме товара установлено, что мясные, мясо-рыбные и рыбные консервы отдельных поставщиков вообще не прошли соответствующую проверку в лабораториях Минобороны, что является грубым нарушением договора в части безопасности пищевых продуктов", – добавил он.

"Атомсервис" принадлежит Александру Савченко. В 2023-м компания получила госсзаказы на 6,7 млрд грн.

"Я убежден, что руководство Минобороны и Генштаба должно должным образом отреагировать на соответствующую информацию, а правоохранительные органы принять меры по проверке и привлечению виновных к ответственности", – говорится в публикации.

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