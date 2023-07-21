Минобороны отдало 1,4 млрд грн за мины, которых так и не увидели на фронте: что известно

В ноябре 2022 года Министерство обороны подписало с фирмой "Львовский арсенал" контракт на поставку крупной партии минометных снарядов – на 1,4 млрд грн (почти 38 млн долл.). Однако украинская армия этих снарядов не увидела.

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Согласно контракту, поставки должны были начаться уже в декабре 2022 года, а полностью завершиться к концу февраля 2023 года. Речь шла о поставке снарядов 120 мм и 82 мм крайне необходимых для фронта, говорится в расследовании УП.

От Минобороны контракт подписал и.о. директора департамента военно-техничекой политики Александр Лиев. А через несколько дней после подписания договора министр обороны Алексей Резников одобрил осуществление почти 100%-ной предоплаты.

Первая же поставка боеприпасов сорвалась в декабре-2022. Выяснилось, что "Львовский арсенал" имел экспортную лицензию фирмы-поставщика в одной из стран из ЕС, вот только мин в этой стране не было.

Боеприпасы находились на складах в третьей стране. Но ни у "Арсенала", ни у его контрагента не было лицензий на импорт из этого государства. Почему-то это не помешало компании заключить контракт с Минбороны и получить предоплату.

При этом собеседники издания уверяют: по закону в Украине невозможно получить предоплату, не предоставив Минобороны все экспортные лицензии. Возникает вопрос, почему тогда в министерстве все же перечислили деньги "Арсеналу". У расследователей возникло предположение, что причиной стала коррупция. "Особенно, если присмотреться к цене поставки", – отмечают журналисты.

Так, по словам участником рынка, еще летом-2022 украинские компании контрактовали мины 82-го и 120-го калибров по цене на 40-50% ниже, чем указано в контракте Минобороны и "Львовского арсенала". Причем это біли новые мины 1-й категории, сразу с завода, а не мины выпуска до 2021 года со складов, как в контракте "Арсенала".

Частично такой рост цен можно объяснить резким повышением стоимости вооружений по всему миру. Но были ли он настолько серьезным, должны исследовать уполномоченные органы, отмечают журналисты. Лиев предоставил комментарий в котором заверил, что "Львовский арсенал" перед получением предоплаты предоставлял экспортные лицензии.

"Компания предоставила экспортную лицензию из страны-поставщика, и только тогда мы перечислили им средства. Чаще всего поставки организуются через посредников. В таких условиях нам трудно проконтролировать получение экспортных документов из страны-производителя", – отметил Лиев.

"Львовский арсенал": кто стоит за компанией?

Фирма до осени 2022 года вообще не фигурировала в списках крупных поставщиков вооружений. "Единственный раз до нынешней ситуации компания появлялась в публичном пространстве, когда сорвала контракт с главным производителем стрелкового оружия для МВД, предприятием "Форт" и несколько лет судилась за 5 млн гривен", – говорится в материале.

Основатель "Львовского арсенала" – Юрий Збитнев. В 1990 году он был одним из самых молодых депутатов Верховной Рады УРСР. Позже участвовал в создании СДПУ(о), но ушел из нее во времена президентства Леонида Кучмы.

Во время Революции достоинства Збитнев принимал участие в захвате КГГА, а после его жена, киевская журналистка Рена Назарова, стала депутатом Киевсовета от партии "УДАР" Виталия Кличко. Сейчас Назарова работает в офисе президента. Однако, как удалось выяснить расследователям, со Збитневым бывшая журналистка уже развелась, пройдя стадию судов о домашнем насилии, разделе имущества и опекунских прав.

Источники в Кабмине не смогли объяснить, как малоизвестная фирма так быстро получила от правительства статус специмпортера. "Чтобы получить разрешение на импорт оружия, надо было собрать и подать на проверку пол вагона документов, показать обороты денег, старые соглашения и так далее. Что показывал "Арсенал" – трудно понять", – рассказал один из представителей оружейников.

Збитнев не ответил на просьбу прокомментировать ситуацию. А источники в Минобороны указали, что осенью 2022-го "Арсенал" активно предлагал свои услуги по поставке разной продукции. Хотя прежде основной вид ее деятельности представляти научные консультации и торговля. Сначала в министерстве отказывались, а потом "решили попробовать".

МО хочет вернуть деньги

После просрочки поставок, Минобороны подало иск в Хозяйственный суд Киева с требованием взыскать с "Львовского арсенала" предоплату и пеню. Общая сумма иска 1,53 млрд грн (по состоянию на март-2023).

В мае Минобороны также попросило суд арестовать счета и другие активы компании. 23 мая суд отказал в этом, поскольку представители МО не указали конкретные активы и "не доказали, что арест необходим". Собеседники в ведомстве утверждают, что позже МО таки добилось ареста денег на счетах "Арсенала". Но это решение в судебном реестре не опубликовано.

По данным журналистов, фирма перевела своему европейскому контрагенту только часть денег. Почти 1 млрд грн по-прежнему остается в Украине и заблокирован на счетах. "Это дает инструменты, чтобы эти средства не были потеряны до конца", – говорится в материале.

Параллельно с этим в апреле в Нацполиции было зарегистрировано производство по части 5 статьи 191 Уголовного кодекса (присвоение, растрата имущества в особо крупных размерах). Прошли обыски в департаменте военно-технической политики МО.

Как сообщал OBOZREVATEL, на этом скандалы с закупками МО не заканчиваются. К примеру, сразу несколько крупных компаний, которые занимаются поставками продуктов питания военным, нарушили условия договоров, сообщают в Антикоррупционном совете. Так, продукты поставлялись в неполном объеме, а некоторые из них не прошли необходимого исследования.

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