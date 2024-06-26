Новые санкции больно ударят по кошелькам россиян: стало известно, на что взлетят цены

Из-за санкций в отношении "российского SWIFT", которые ввел Европейский союз (ЕС), цены на технику и электронику в России могут вырасти на 15-20%. Подорожание ожидается до конца лета.

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Об этом сообщают росСМИ. Ограничения относительно Системы передачи финансовых сообщений Центробанка (СПФС) были введены в рамках 14-го пакета санкций.

Европейским компаниям запретили подключаться к разработанной агрессором платежной системе и совершать транзакции с теми, кто проводит платежи через нее за пределами РФ. Фактически это отрезало нарушителей от европейской финансовой системы.

Эксперты утверждают, что вопреки попыткам международного сообщества нарушить финансовые операции РФ до сих пор СПФС работала оперативно и без сбоев. В частности, для этого использовались дочерние банки в европейских странах.

Но если иностранные банки, подключенные к СПФС, начнут блокировать платежи из России, это может привести к падению импорта из Китая на 25% и подорожанию всех импортных товаров на 10-20% в зависимости от категории. На данный момент из-за проблем с платежами импорт из Китая уже сократился на 11%, а из Турции – на 33%.

Ранее OBOZ.UA уже сообщал, что из-за новые санкции США подталкивают Северную Америку к увеличению собственного производства урана, поэтому Россия может потерять значительную часть доходов от экспорта этого материала. Цены на уран растут на фоне стремления правительства достичь климатических целей с помощью атомной энергетики.

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