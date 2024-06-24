ЕС принял 14-й пакет санкций против России: как ограничили кремлевский СПГ

Совет Европейского Союза (ЕС) ввел новый, 14-й по счету, санкционный пакет против России из-за агрессии в отношении Украины. Новые ограничения в частности коснутся продажи российского природного газа (СПГ) и обхода уже действующих санкций.

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Об этом сообщили в Совете ЕС. "Эти меры направлены на такие ценные сектора российской экономики, как энергетика, финансы и торговля, а также чтоб еще сильнее усложнить обход санкций ЕС", – говорится в сообщении.

"Наши санкции уже существенно ослабили российскую экономику и помешали Путину осуществить свои планы по уничтожению Украины, хотя он все еще продолжает незаконную агрессию против мирного населения и гражданской инфраструктуры. 14-й пакет санкций демонстрирует наше единство в поддержке Украины и стремлении ограничить преступную деятельность России против украинцев, включая усилия по обходу мер ЕС", – заявил верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности ЕС Жозеп Боррель.

Среди прочего компаниям ЕС запретили использовать системы передачи финансовых сообщений Банка России и совершение транзакции с компаниями, которые ею пользуются. А СМИ, политпартиям и аналитическим организациям ЕС запрещено принимать финансы из российских источников.

Введены ограничения на использование инфраструктуры союза для реэкспорта СПГ из России. Также запрещены инвестиции, предоставление товаров, технологий и услуг для завершения проектов СПГ, таких как "Арктик СПГ-2" и "Мурманск СПГ.

ЕС включил в 14-й пакет санкций 61 фирму из РФ, Китая, ОАЭ, Турции, против которых введены ограничения на экспорт технологий двойного назначения. Введены санкции в отношении 27 судов, которые входят в "теневой флот" РФ.

ЕС запретил своим авиакомпаниям выполнять чартеры и частные перелеты по всему миру по заказу физических и юридических лиц из России. Торговые ограничения включая:

запрет импорта гелия из РФ ;

; запрет экспорта в РФ марганцевых руд, ряд видов пластика, редкоземельных элементов, электронных компонентов.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что ЕС продлил "крымские" санкции, введенные против России из-за незаконной оккупации украинского полуострова. Санкции включают в себя запрет на импорт товаров из Крыма, ограничения на инвестиции и экспорт определенных товаров и технологий для крымских компаний.

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