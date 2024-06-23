Россия может потерять доходы от урана, несмотря на рост цен: какие причины

Россия может потерять значительную часть урановых доходов из-за новых санкций США, которые подталкивают Северную Америку к увеличению собственного производства урана. Цены на уран растут на фоне стремления правительства достичь климатических целей с помощью атомной энергетики, создавая благоприятные условия для инвестиций в эту отрасль.

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Об этом пишет Newsweek. Администрация Джо Байдена внесла российский уран в список санкций, что вынудило США искать альтернативные источники после десятилетий спада внутреннего производства урана. Ли Кюрьер, генеральный директор канадской компании NexGen Energy, занимающейся добычей полезных ископаемых в Саскачеване, отметил, что США должны избавиться от зависимости от России. "Для того чтобы США действительно отказались от российского урана, они должны иметь доступ к безопасным, союзническим источникам в США и за их пределами", – сказал он.

Спотовая цена фунта урана на 20 июня составила $85,70, что, хотя и ниже $106, которых она достигла в январе, все еще почти втрое превышает $30 за фунт, бывший в январе 2021 года. За последние пять лет цены на уран выросли на 233%, что более чем вдвое превышает рост цен на серебро (99%) и более чем втрое – на золото (75%).

Джон Чампалья, генеральный директор компании Sprott Asset Management, считает, что текущая цена на уран привлекательна для инвесторов, пытающихся перезапустить производство. Однако для стимулирования нового производства цены на уран должны быть в пределах 120-150 долларов. "У нас есть прецеденты, когда цена на уран может явно удвоиться с сегодняшнего дня, и мы не удивимся, если это произойдет ", - добавил Чампалья.

В этом году будет произведено около 150 миллионов фунтов урана, но для 440 реакторов, которые сейчас работают в мире, нужно примерно 180 миллионов фунтов в год. Эта потребность будет расти, поскольку в Индии и Китае строится больше реакторов, а существующим – продлевают срок эксплуатации на 20 лет. "Рыночная цена начинает двигаться в ожидании этого будущего спроса и это посылает правильные сигналы отрасли о том, что она должна производить больше", – сказал Чампалья.

США нуждаются в 50 миллионах фунтов урана в год, но в первом квартале 2024 года было добыто лишь 82 533 фунта из шахт в Вайоминге, Техасе и Небраске. По данным Управления энергетической информации США (EIA), Россия обеспечила 12% урана, поступившего в США в 2022 году. Остальные поставки поступали из Канады и Казахстана через национального оператора "Казатомпром".

Закон о запрете импорта российского урана, подписанный президентом США Джо Байденом, имеет исключения до 2028 года. Он позволяет коммунальным предприятиям импортировать уран из России, если нет жизнеспособных альтернативных источников или это отвечает национальным интересам. Многие американские коммунальные предприятия настолько зависят от российского обогащенного урана, что опасаются, что полный запрет может привести к остановке электростанций.

Эксперт по ядерной энергетике из Radiant Energy Group Марк Нельсон отметил, что американские владельцы атомных электростанций десятилетиями зависели от дешевых российских поставок урана, поскольку шахты в США закрылись. Однако американские компании должны знать, что они могут безопасно инвестировать в восстановление цепи поставок. "Разведка месторождений урана является умеренно сложной задачей. Запуск шахт в производство является чрезвычайно сложной задачей ", – считает Нельсон.

Наряду с двухпартийным законодательством администрация Байдена предоставила $2,7 млрд. государственной помощи для стимулирования инвестиций в отечественный ядерный топливный цикл, в частности в добычу, переработку и обогащение урана. Однако большим вызовом для США является то, что за последние 30 лет там было завершено строительство только трех ядерных реакторов.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Будапешт поддержал новый, 14 пакет санкций ЕС против России. Венгрия требует гарантий, что Евросоюз не повлияет на строительство атомной электростанции "Пакш-2".

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