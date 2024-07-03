Новые правила для украинцев: три страны изменили условия получения EU Blue Card

Италия, Греция и Нидерланды внесли изменения в условия получения Голубой карты Европейского Союза (ЕС), упростив процесс высококвалифицированных работников из-за пределов ЕС. Это облегчает украинцам возможность получения вида на жительство и работу в этих странах.

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OBOZ.UA выяснил, что изменилось в процедуре получения EU Blue Card в этих трех странах. Blue card или Голубая карта ЕС – это вид на жительство, предоставляемый иностранцам из стран, не входящих в ЕС, для выполнения высококвалифицированной работы в странах Евросоюза.

Голубая карта ЕС, введенная в 2009 году согласно Директиве Евросовета 2009/50/ЕС, является видом на жительство для иностранцев из стран, не входящих в ЕС. Она позволяет выполнять высококвалифицированную работу в странах Евросоюза. Голубая карта является частью общеевропейской инициативы, направленной на привлечение высококвалифицированных работников из ЕС, чтобы обеспечить экономический рост и развитие.

Италия

Итальянские работодатели, желающие нанять высококвалифицированных работников по Голубой карте ЕС, теперь могут подавать онлайн заявки через обновленную форму на Портале услуг. Основные критерии для получения Голубой карты ЕС в Италии таковы:

образование и опыт работы: кандидаты должны иметь полное высшее образование не менее пяти лет опыта работы в своей сфере или высшую профессиональную квалификацию с по крайней мере трехлетним опытом;

кандидаты должны иметь полное высшее образование не менее пяти лет опыта работы в своей сфере или высшую профессиональную квалификацию с по крайней мере трехлетним опытом; зарплата: заработная плата владельцев Голубой карты должна быть по меньшей мере в 1,5 раза выше средней национальной;

заработная плата владельцев Голубой карты должна быть по меньшей мере в 1,5 раза выше средней национальной; медицинское страхование: обязательное приобретение туристического медицинского страхования.

Греция

Греция упростила условия получения Голубой карты ЕС, пытаясь облегчить доступ иностранным работникам в страну. С 5 июня 2024 года иностранцы, въезжающие в Грецию в безвизовом режиме или имеющие краткосрочную визу на 90 дней и менее, могут подавать заявки на Голубую карту. Раньше это было возможно только иностранцам с долгосрочными национальными визами.

Также были внесены изменения в требования предварительной проверки. Теперь кандидаты могут выбрать, желают ли они проходить процесс предварительного отбора или нет.

Нидерланды

Нидерланды также обновили законодательство по Голубой карте ЕС. Основные изменения включают:

опыт работы: теперь на Голубой карте могут претендовать иностранные граждане с пятилетним опытом работы в соответствующей сфере. Для профессионалов в области информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) достаточно трехлетнего опыта работы за последние семь лет, без требования высшего образования;

теперь на Голубой карте могут претендовать иностранные граждане с Для профессионалов в области информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) достаточно трехлетнего опыта работы за последние семь лет, без требования высшего образования; трудовые договоры: срок действия трудовых договоров может быть уменьшен до 6 месяцев (ранее минимум 12 месяцев);

срок действия трудовых договоров может быть (ранее минимум 12 месяцев); зарплата: минимальная зарплата для Голубой карты снижена до 5331 евро брутто в месяц (ранее 6245 евро);

минимальная зарплата для Голубой карты снижена (ранее 6245 евро); Срок действия: максимальный срок действия Голубой карты увеличен с 4 до 5 лет.

Голубая карта выдается на срок от 1 до 4 лет и предусматривает получение такой же оплаты труда, как и граждане ЕС на аналогичных должностях. Она призвана поощрить квалифицированных работников выбирать Европу вместо Америки, конкурируя с американской грин-картой.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, с 1 июля 2024 года правительство Польши вводит новые правила, регулирующие пребывание украинцев, включая обязанности немедленного получения PESEL и предъявления загранпаспорта. Также украинские беженцы продолжат получать финансовую помощь, а приютившие их польские граждане больше не будут получать выплат на содержание.

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